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迎接10月解封　老闆霸氣喊「員工旅遊去日本」！網點3問題搖頭

▲邊境管制將逐步解封。（圖／記者李毓康攝）

▲邊境管制將逐步解封。（圖／記者李毓康攝）

記者施怡妏／綜合報導

台灣預計10月13日開始「0+7」檢疫模式，因此有不少國人摩拳擦掌，就等著出國放鬆，就有老闆表示，今年公司有賺錢，打算慰勞員工，帶大家出國旅遊，目前有考慮日本、韓國、泰國，但是也擔心疫情以及疫苗的問題，不曉得海外員工旅遊適不適合，貼文曝光後，掀起網友討論。

該名老闆在PTT發文，「現在員工旅遊適合去海外嗎？」看到新聞報導最快10月13日實施入境「0+7」方案，加上今年公司蠻賺的，打算辦個海外員工旅遊，慰勞員工辛苦的付出，目前有考慮日本、韓國、泰國。

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雖然疫情趨緩，但他也擔心，現在不是出國的時候，於是好奇問，「現在適合海外員工旅遊了嗎，員工疫苗方面的問題似乎也要考慮，想問各位如果公司打算舉辦海外員工旅遊，你們會願意參加嗎？」他也補充，「年終已經有加獎金了，員工旅遊就是額外的」。

▲日本,大阪,旅遊,解封,觀光。（圖／記者施怡妏攝）

▲日本10月開放海外旅客自由行，卻不承認高端疫苗。（圖／記者施怡妏攝）

貼文曝光後，網友持不一樣的看法，「先訂到機票再說」、「機票那麼貴，公司能負擔當然是樂見其成」、「先調查高端人數，免得到時尷尬」、「幾個朋友都是出國玩剛到國外國就確診，你的備案也要考慮周全」、「機票很貴，如果公司願意辦當然願意去」。

也有網友認為，與其帶員工出去，不如把錢分給員工，「寧願把員工旅遊的錢平分給員工，也不想去什麼員工旅遊」、「發錢或全額補讓他們個體自行規劃都比全體出遊好，一不小心全確診也是會有的」、「員工比較想要錢吧，跟老闆或上司一起旅遊超拘束的」、「站在員工的角度，發錢比較實在，跟老闆出國還要幫老闆瞻前顧後煩死了，只有老闆會很興奮」。

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