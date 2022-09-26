ET專訪／蘇煥智主張「抑制台北房價」！　要讓年輕人買得起房

▲前台南縣長蘇煥智專訪。（圖／記者湯興漢攝）



記者陶本和、呂晏慈／台北報導

前台南縣長蘇煥智自2018年退出民進黨後，多次站在執政黨的對立面，面對2022年底的九合一選戰，他在不被外界看好的劣勢下，堅持以台灣維新黨身份投入台北市長選戰；而他也拋出主要政見，主張解決「台北高房價」，年輕人買不起房的問題。

蘇煥智表示，社會困境越來越嚴重，少子化、低薪、高房價等問題，拖了這麼久都沒有一個真正的對策，所以他認為，在自己退休前，至少要幫年輕人講一次話，雖然是很小的政黨，大家也許不太關注，但要盡量把聲音講出來，認真替年輕人的未來設想。

「我真的希望年輕人的困境被注意。」蘇煥智表示，他提出幾項政策，包括空屋稅、都市更新非營利12家公辦都更公司、囤房稅、租金管制法等。他說，台北房價太高，國際終究不會有競爭力，所以抑制房價會是台灣要重新翻轉的關鍵策略。

首先，都市更新非營利12家公辦都更公司，蘇煥智表示，現在每個都更案都在炒地皮，台北哪裡有房子可以住？現在根本都是危樓，都不是有都市整體規劃的；他認為，應該要讓整體公共空間都建立起來，要有公共空間、托嬰中心、停車場，他希望把社會土地炒作的議題凍結起來。

▼前台南縣長蘇煥智專訪。（圖／記者湯興漢攝）



「台北市政府傾全力8年只成立一間都更案。」蘇煥智主張，每一區都應該成立一個公辦都更公司，而且是非營利的公司，都市更新後的房子做只租不售的社會住宅，不炒作的都更；同時，在市容方面，也可以解決旁邊是貧民窟、公共設施不足等問題。

在空屋稅政策上，蘇煥智表示，台北市現在有10萬戶空屋，如果現在通通丟出來，租金會不會降？這樣租賃市場才會正常化，不然現在都是屋主自己經營租賃業，而且還不用繳稅，這是不正常的狀況；而推出租金管制政策，是因為租金跟納稅不成比例，一個月租金就可以負擔房屋稅，他認為，租金管制還可以讓產業留在台北，不然產業獲利都被租金給吃掉了。

接著，在社子島的議題上，蘇煥智表示，這是台北最大的遺憾，柯文哲把社子島定位成生態社子島，也就是建案加上中央公園的概念，這是陸地思維，但不要忘記它旁邊有兩條大河。因此，他認為，社子島應該要定位成「台北水上運動休閒中心」。

蘇煥智表示，可以舉辦國際音樂會，每年只辦一次一定很快就會爆紅，不僅有水上舞台，還可以划船、租遊艇來聽音樂會，這樣可以讓台北在很短時間被國際注意到，水上的運動也不用花錢，因為馬上有人可以投資，水上經濟當然馬上活絡起來。

▼前台南縣長蘇煥智專訪。（圖／記者湯興漢攝）

