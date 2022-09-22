男持菸蒂燒穿競選旗幟「陳時中眼鼻破洞」　被警逮捕回：我手賤

▲有民眾用菸蒂燒穿陳時中競選布條肖像，警方循線約談涉案韓男。（圖／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／台北報導

台北市長選戰進入激烈化，不少民眾帶著特定的政治立場，也可能做出不理性行為。台北市內湖區21日晚間17時許就發生一起民眾持點燃菸蒂燒灼、破壞候選人競選旗幟的案件，上頭印有民進黨籍市長候選人陳時中、以及同黨內湖南港地區市議員候選人江志銘的肖像。

根據爆料民眾指出，印有兩人肖像的競選旗幟位於民權東路6段190巷停車場，但21日傍晚遭不明人士持菸蒂燙穿雙眼和鼻孔，破壞意圖相當明確，內湖警方不敢大意，正積極調閱監視器展開追查。



內湖警方證實，當時接獲民眾報案，內湖區民權東路6段190巷內發生選舉競選布條遭破壞，第一時間趕赴現場，發現該遭毀損之旗幟為市議員候選人與市長候選人合影競選布條，部分疑遭以菸頭燒穿。

警方受理後擴大調閱周邊監錄影像，以車追人，逐一過濾，掌握犯嫌身分，隨即於22日將韓男（57歲）傳喚到案。韓男坦承犯案，辯稱「手賤熄滅菸頭，不知道後果這麼嚴重」，訊後被依毀損罪嫌將他移送士林地檢署偵辦。

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