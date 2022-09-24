「可以騎你女兒嗎」全場驚呆！　董事長瞎問業務妹...父怒告慘爆

▲莉莉在聚餐上向董事長敬酒，竟當著眾人的面被問「我可以騎妳嗎」，她覺得大為受辱提告，法院判董事長拘役50日。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）



記者蔡怡萍／台中報導

某金屬公司陳姓董事長在一次聚餐中，當著所有人的面以台語朝女子莉莉（化名）說「我可以騎妳嗎？」，她尷尬回絕後，陳男又轉向旁邊的莉莉父親問了一次「我可以騎你女兒嗎？」全場的人瞬間驚訝錯愕，父親之後也氣得對陳男提告，陳男說他原意是「欹（音七，指佔便宜、欺負）」不是騷擾之意，但其他證人全都指證聽到並非如此，法院審後依公然侮辱罪處拘役50日，可易科罰金5萬元。

陳男挨告後聲稱，他2021年3月24日晚間，在台中某海鮮餐廳參加一場聚餐，工作上有業務往來的女子莉莉晚到了半小時左右，她入座後就隨即向他表示「對不起、我遲到」，並拿起酒杯敬酒說「我乾杯，你隨意」，陳男表示他很自然的以台語回答「我是男生，妳是女生，妳敬我，妳乾杯，我隨意，這樣好像我給妳欹？」意思是「像是我欺負她」，他才接著對旁邊的莉莉父親問「你女兒這樣被我欹，這樣敢好？」他強調不是侮辱人的意思。

但莉莉與父親指證，當天聽到了不禮貌的問話非常驚嚇，而且陳男音量很大、在場的人聽到後也明顯愣住，她心裡覺得遭受辱很想離開、但只能回絕「當然不可以」並故作鎮定，父親更是氣得臉紅脖子粗，但仍按耐住性子先顧全場面；而其他人作證也都表示聽到的意思不太好，場面也變得尷尬安靜。

法官參照了各種證詞，認為陳男以貶損的性行為言詞指稱莉莉與其父親，並符合公然之要件，依公然侮辱罪處拘役50日，可易科罰金5萬元，可上訴。