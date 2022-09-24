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永康警淨化選前治安威力掃蕩不法　專案取締移送22人

▲台南市警永康分局23日深夜執行擴大臨檢暨掃蕩專案勤務，專案執行共查獲各類案件移送14件22人。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市警永康分局23日深夜執行擴大臨檢暨掃蕩專案勤務，專案執行共查獲各類案件移送14件22人。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

選舉日已將近僅剩兩個月，為持續淨化選前社會治安環境，台南市警永康分局23日深夜執行署頒擴大臨檢暨掃蕩專案勤務，專案執行共查獲各類案件移送14件22人，有效淨化轄區治安環境及遏止街頭暴力聚眾滋事，展現警察打擊犯罪穩定治安的決心。

▲台南市警永康分局23日深夜執行擴大臨檢暨掃蕩專案勤務，專案執行共查獲各類案件移送14件22人。（圖／記者林悅翻攝，下同）

永康分局23日晚上9時30分，由永康分局分局長甘炎民親自主持勤教，為防範因群聚衍生治安、滋事、防疫等案件發生，運用110大數據資料庫分析治安熱點，針對民眾經常性檢舉處所列為檢查重點，如複合式電子遊戲場、按摩護膚業、KTV等處所，防制色情交易情事，遏止酒後聚集滋事情事發生。

▲台南市警永康分局23日深夜執行擴大臨檢暨掃蕩專案勤務，專案執行共查獲各類案件移送14件22人。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市警永康分局23日深夜執行擴大臨檢暨掃蕩專案勤務，專案執行共查獲各類案件移送14件22人。（圖／記者林悅翻攝，下同）

永康分局動員60名警力，擴大臨檢專案勤務計查獲毒品3件3人、公共危險罪5件5人、通緝犯2件2人、同行少年1件1人、取締色情案件2件6人以及妨害秩序罪1件5各類案件14件22人，強力宣示警方對暴力犯罪、槍械、毒品及酒駕等犯罪行為「零容忍」的決心，遏制不法分子蠢動。

▲台南市警永康分局23日深夜執行擴大臨檢暨掃蕩專案勤務，專案執行共查獲各類案件移送14件22人。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市警永康分局23日深夜執行擴大臨檢暨掃蕩專案勤務，專案執行共查獲各類案件移送14件22人。（圖／記者林悅翻攝，下同）

永康分局分局長甘炎民表示，選戰逐漸升溫，為維護選前治安工作，警方呼籲民眾遇有可疑人事物能立即報案外，將主動規劃執行掃黑、肅槍、打詐與反毒等重要工作，雷厲風行取締、盤查可疑人士車輛，來淨化轄區治安維護安全，以積極的行動來回應市民的期待。

▲台南市警永康分局23日深夜執行擴大臨檢暨掃蕩專案勤務，專案執行共查獲各類案件移送14件22人。（圖／記者林悅翻攝，下同）

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永康選前治安掃蕩取締

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