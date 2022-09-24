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《放進去一下下》主唱另首洗腦歌被翻出　網封「真正神作」

記者崔子柔／綜合報導

47歲原住民歌手巴大雄近日因發表單曲《可不可以放進去一下下就好》爆紅，影片才在YouTube上曝光一週，就累積超過177萬次瀏覽，而網友也注意到他一個多月前發表的另一首歌《三個爸爸》，直呼「這首才是真正的神作」。

巴大雄爆紅後，他在8月6日發表的單曲《三個爸爸》也被網友關注，播放次數突破28萬次，歌詞提到他有三個爸爸，一個已經往生，一個被關了，而媽媽每晚都在叔叔家，讓他質疑「（叔叔）會不會是下一個爸爸？」

▲▼巴大雄因《三個爸爸》。（圖／翻攝自YouTube／東南美娛樂）

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▲巴大雄單曲《三個爸爸》也引起討論。（圖／翻攝自YouTube／東南美娛樂）

不少網友近日則在影片下留言表示，「因為可不可以放進去一下下所以跑來這個頻道，想不到這首才是真正的神作，好寫實的社會刻畫」、「這種過於清晰真實的震撼在聽完後久久不能自已」、「這歌的靈魂真的很可以，完全可以入圍金曲獎」、「連續三天一直repeat這首歌了，苦中啪啪真的很迷人」、「這首才是真正的神作」、「這個故事告訴大家，部落有些人為了生活或者養大小孩不得不的選擇，要穩定工作又無法顧到小孩，依賴男人又遇到很多不確定因素，但依舊想辦法帶著孩子長大，媽媽也有想過好日子的想法，但事實就是這樣」。

巴大雄日前接受《ETtoday》專訪時指出，他過去因表演邀約零星，曾長達2年吃泡麵度日，後來只好到工地工作，心情相當沮喪，但爆紅後有許多邀約接踵而至，甚至已敲定尾牙場，他笑說：「至少多了2、30倍，突然變巨星！」還與老婆在家小酌慶祝。

▼巴大雄歌手之路坎坷，曾吃2年泡麵度日。（圖／翻攝自巴大雄臉書）

▲▼ 巴大雄歌手之路坎坷，曾吃2年泡麵度日。（圖／翻攝自巴大雄臉書）

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