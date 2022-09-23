熱衷舞蹈獨自遠赴美國參加比賽　獎金回捐母校鼓勵學弟妹

▲嘉義高工 林建廷參加國際舞蹈獲獎，並將獎金回饋學校 ，校長陳瑞洲(右二)、父親林怡華(左二)、母親熊千綺(左一)、教務主任林碩彥(右一)與林建廷(中間)。（圖／嘉義高工提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義高工建築三甲林建廷同學，今年7月參加美國House of Mizrahi 30th Anniversary aftermath arms control 項目比賽獲得冠軍，為校爭光，獎金捐贈嘉義高工回饋學校栽培。

林建廷自小習舞，國中小時常參加舞蹈比賽榮獲佳績，更曾代表嘉義市參加全國比賽榮獲優等，2019年榮獲Freaky Ball 台灣冠軍，今年7月他獨自遠赴美國參加House of Mizrahi 30th Anniversary aftermath arms control 項目比賽，是所有參賽選手中年紀最輕的舞者，比賽過程展現一流水準，從眾多高手中脫穎而出榮獲冠軍。

校長陳瑞洲表示，林建廷從小熱衷於舞蹈，每天放學後都會留在學校與熱舞社、街舞社成員討論舞蹈編排及練習，過程備極辛苦，但是為了自己的興趣及理想目標，一路堅持到底，不輕言放棄，獲此殊榮實至名歸。

校方利用朝會升旗時間舉行獻獎儀式，除了讓全校師生分享這份榮耀與喜悅外，更要藉由此舉拋磚引玉的讓全校學生都能飲水思源、心存感恩之心，感謝父母養育之恩，感謝生命中每一個幫助過你的人，將自己未來的成就回饋到每一個人身上。