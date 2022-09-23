該看籃球了！女球迷「緊身露腰」網看2點傻了：導播一生平安

▲影片1分05秒處。



記者鄒鎮宇／綜合報導

2022跨聯盟籃球邀請賽進入第7天賽事，攻城獅23日對上台中太陽場上打得激烈，網友卻發現觀眾台有一名女球迷穿著吸睛，直呼「我愛籃球」、「全力支持台灣籃球」、「導播一生平安」。事後，該名女子的IG帳號也被網友神出。

攻城獅23日對上台中太陽，賽事進入第三節，雙方比數為40比29時，導播將畫面轉到觀眾台上的女球迷。此時，一名戴著帽子的女球迷高舉雙手調整帽子的緊度，卻意外將外套張開，導致好身材一覽無遺。

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▲網友看到畫面後，祝福導播一生平安。（圖／翻攝TWHIGHLIGHTS）



網友看完紛紛留言，「謝謝導播」、「這才是專業職籃，好想打球」、「最佳導播獎」、「這個刺青真美」、「好了我決定，我要把棒球丟掉換成籃球了」、「突然找到流量密碼了」、「求美女的IG，卡」。

對此，也有神人找到該名的女子IG（lllllllllaaaaaaaaaiiiiiiiii421），原來她是名為賴賴的網美，在IG有2萬人追蹤，她看到影片後也PO出限時動態說「可以喬帽子吧...」。此外，面對有女網友擔心「這個女生會不會因為這段影片自殺」，賴賴也回「不會，每個人都有的東西，我努力不自殺」。

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