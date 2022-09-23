　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

假車禍擄殺甜姐兒店長...渣男判無期　檢上訴：手段兇殘泯滅人性

▲黃男被判無期徒刑，檢方上訴 。（圖／資料照）

▲黃男被判無期徒刑，檢方上訴 。（圖／資料照）

記者陳崑福／屏東報導

屏東市黃姓男子因愛慕手機通訊行曾姓女店長， 多次追求不成而跟蹤騷擾，去年趁曾女下班途中開車尾隨，並駕車高速衝撞，造成曾女當場重傷昏迷，黃男不顧路人阻止，逕將曾女載往屏東市一處空屋， 再將曾女左腳銬在樓梯扶手， 導致曾女慘死。屏東地方法院於日前分別犯強制罪及殺人罪， 分別判處有期徒刑 4 月及無期徒刑，但檢方不服判決結果提起上訴，要求高院改判死刑。

檢方上訴書說，黃男於法院審理期間，猶以各種理由飾詞狡辯，更佯以精神障礙要求依刑法第19條第1、2項減免其刑，益見其犯後態度惡劣，亟欲卸責，完全未見悔意；其犯罪手段係以車輛為殺人工具，撞擊力道猛烈，又將傷重之被害人拘禁空屋任令慢慢死去，極為殘忍、冷血。

檢方強調，被告涉嫌強制猥褻部分，判決理由亦認被告非臨時起意，其駕車衝撞前即萌有殺意，然竟採信被告說詞， 謂不能排除被告係對曾女為CPR，然被告既對曾女心生愛慕且自始即意在殺人，豈可能再對曾女施作CPR，況被告當時如欲施救，大可將曾女送醫，豈會逕自離去而任曾女慢慢死去，此部分判決容有認事用法之違誤。

▲黃男被判無期徒刑，檢方上訴 。（圖／資料照）

▲被害人遭黃開車撞成重傷，被銬在樓梯扶手慘死。（圖／資料照片，翻拍臉書）

檢方收受判決後，審酌被告犯後矢口否認犯罪且欲利用刑罰對於精神病患之寬典規避處罰，自私至極；且死者遭猛力撞擊致多處骨折及撕裂傷，再遭被告拘禁空屋斷絕生機，係在極度痛苦中慢慢流逝生命而死，視被害人生命為草芥，其心可誅，其行難容。顯見被告毫無悔悟自省之能力，且手段兇殘、泯滅人性，其對他人生命之剝奪犯罪情節重大，有將其與社會永久隔絕必要，方能發揮刑罰一般預防及個別處罰之功能，以免慘劇再度發生。

檢方強調，一審僅量處強制罪有期徒刑4月、殺人罪無期徒刑，實屬過輕， 不僅不符國民之法律情感，更令驟逝親人、天倫夢碎之死者家屬情何以堪， 被害人家屬亦不服判決而請求上訴；是審酌本案判決就被告強制、殺人之量刑及未認定被告強制猥褻之犯行，均具有商榷之餘地，乃依法提起上訴。

►連假後低頭可見腳趾 凹背可看曲線的秘密

ET快訊
單親媽確診驚見「右下肺全白」！　心碎真相惹哭網
快訊／遭爆論文40%抄襲！　江聰淵回應了
日本自由行「各家優惠曝」！　東京機＋酒15888元起
衝更新「iOS16.0.2」災情曝光！　一票果粉哀號
快訊／央行升息半碼！　內政部推「17項房貸補貼」
快訊／大貓熊團團「癲癇3分鐘」吐白沫　腦液化病變
不分男女在逃！俄國29歲男收兵單　「拋下孕妻」連夜越境
「和蔣孝嚴滾床單」就是張淑娟！　周玉蔻：監視器有拍到

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

台中少女半年約砲20網友　不戴套玩3P「尿尿會痛」父母抓狂全都告

男衝路邊自撞「削掉整片樹皮」　險墜濁水溪...路樹擋住救一命

遭爆40%抄襲…江聰淵回應了！喊「有用功寫論文」：虛心接受檢驗

母女過街...騎士沒剎車直接撞上　「2人應聲倒地」婦頭部重創命危

載女友上班「安全帽帶沒扣」　通緝身分曝光...暖警1動作保他面子

新竹湖口鄉這地區今晚「送肉粽」　路線+迴避時間曝光！

趕時辰辦登記闖紅燈被開單　新娘子求情...警察冷回：這不是理由

新竹男北上找朋友被盤查「特殊身分曝光」　他傻眼：根本不知道！

公車駕駛吸毒上路撞死人！法院批「未因前案心生警惕」加重定讞

假車禍擄殺甜姐兒店長...渣男判無期　檢上訴：手段兇殘泯滅人性

路上搭訕187萬杜卡迪正妹　被問車子多少秒楞：7萬8...

廖老大退網加盟主曝沒差　銷售穩定一天賣200杯↑

震撼！廖老大宣布退直播圈　吐心聲：我為台灣做很多事

普丁徵30萬軍嗆動用核武　俄羅斯逃難潮機票全售罄

阿嬤的智慧！烤肉醬全家開　她拿菜刀叩叩叩：啵幾勒啊

側拍照驚呆住戶！918大震當日　台中新成屋帶看「30組人搶破頭」

粗心駕駛下車忘拉手煞　回頭補救卻成「障礙賽」

焦凡凡脫口一句話楊小黎傻眼XD　主持金鐘紅毯不怕罵：在鍵盤上嘛

讓離婚父母一起吃飯會？　火藥味超重小孩全看戲XD

當整形密醫直播動手術　新移民「學一天就上工」

台中少女半年約砲20網友　不戴套玩3P「尿尿會痛」父母抓狂全都告

男衝路邊自撞「削掉整片樹皮」　險墜濁水溪...路樹擋住救一命

遭爆40%抄襲…江聰淵回應了！喊「有用功寫論文」：虛心接受檢驗

母女過街...騎士沒剎車直接撞上　「2人應聲倒地」婦頭部重創命危

載女友上班「安全帽帶沒扣」　通緝身分曝光...暖警1動作保他面子

新竹湖口鄉這地區今晚「送肉粽」　路線+迴避時間曝光！

趕時辰辦登記闖紅燈被開單　新娘子求情...警察冷回：這不是理由

新竹男北上找朋友被盤查「特殊身分曝光」　他傻眼：根本不知道！

公車駕駛吸毒上路撞死人！法院批「未因前案心生警惕」加重定讞

假車禍擄殺甜姐兒店長...渣男判無期　檢上訴：手段兇殘泯滅人性

美國有望「完全消滅」猴痘　白宮應對小組：未來將剩零星個案

台中少女半年約砲20網友　不戴套玩3P「尿尿會痛」父母抓狂全都告

盥洗出來見「孝順貓女兒」留大片床鋪！　網畫示意圖：可以睡這

愛犬沒牽繩被撞「主人討醫藥費」掀戰　律師：裁罰對象可能只有他

約束周玉蔻爆料？陳時中：跟她沒有私底下的交情

俄羅斯逃亡潮！飛英國機票「1張36萬」搶光　傳普丁已撤離莫斯科

飯店窗前「男上女下狂動」　他還嗨到揮毛巾！對面餐廳客人全看光

國民黨團議場內舉牌杯葛蘇揆　朝野協商後1小時撤出主席台

男衝路邊自撞「削掉整片樹皮」　險墜濁水溪...路樹擋住救一命

從小奶到大...南投石虎「秋哥」野放2周死亡　研判遭浪犬攻擊

北市松山驚爆街頭性侵　夜歸女遭20多歲男尾隨壓地淫辱

社會熱門新聞

附中25年校工遭「便衣警暴打」要國賠　鄰居挨揍也怒告

921震垮「北市東星大樓」活埋87人　重建現況曝光

側錄人曝光！台南警「吃飯配火影」芭比Ｑ了

921「全台狂搖102秒」2千死　災區整條街蓋白布

即/基隆驚見紅外套男屍　妻崩潰大哭

即／下課後水圳抓魚　彰化小二男童溺水

即／苗栗貨車雙黃線迴轉　紅牌重機撞上騎士4肢全斷

汐止屁孩慶生鬧熱炒店！9人衝警局門口鬧事

快訊／台鐵驚傳死傷事故　台南至永康站間受影響

快訊／三重騎士撿茄子！遭後車撞飛亡

快訊／涉炒股賺千萬！美好證券董座黃谷涵50萬交保

14歲孝女幫媽顧攤遭猥褻！崩潰罹紅斑性狼瘡

921強震「嬤爬出三合院」逃死　撕玄天上帝符咒發生驚呆事

傘兵上校過世　家屬整理遺物驚見「榴彈砲」

更多熱門

相關新聞

買美工刀殺祖父母及癱伯父　3人重傷莽男收押

買美工刀殺祖父母及癱伯父　3人重傷莽男收押

24歲王姓男子於9 月 20 日上午，在屏東市住處，無預警持刀、剪刺殺祖母、祖父及伯父，造成該 3 人分別受有臉部、胸、頸等身體多處穿刺傷，經警及時到場將其逮捕，經屏東地檢署檢察官歐陽正宇訊問後，認王姓男子犯罪嫌疑重大，且有逃亡、湮滅、勾串之虞，向屏東地方法院聲請羈押獲准，至於 3 名被害人現仍在醫院救治中。

殺女友全台逃竄　遭收押禁見

殺女友全台逃竄　遭收押禁見

汐止弟弟殺醉弟案　二審獲輕判

汐止弟弟殺醉弟案　二審獲輕判

虐殺97歲公公　驚世媳婦更審輕判

虐殺97歲公公　驚世媳婦更審輕判

霰彈槍轟肚奪命　二審撤銷無期改判18年

霰彈槍轟肚奪命　二審撤銷無期改判18年

關鍵字：

通訊行甜姐兒屏東地檢署殺人上訴極刑黃男

讀者迴響

熱門新聞

韓男星輕生身亡　享年30歲

李進良宣布新喜訊　小禎親回：妹妹小心喔

快訊／蔣孝嚴「晶華醜聞女主角」公佈了！　周玉蔻：就是張淑娟

蔡玉真和晶華主管確認 「章孝嚴滾床女主就是張淑娟」

強尼戴普驚傳「真的和律師秘戀」！

每月給20萬！人夫忍2年半求歡卻被冷嗆1句

路人圍觀搶拍！她近看是命案現場

附中25年校工遭「便衣警暴打」要國賠　鄰居挨揍也怒告

恢復正常生活！　蘇貞昌：無重大變化10／13解封

《可不可以放進去一下下就好》主唱其實是工人！

超級名媛「張淑娟」起底　前夫與連家有關

廖老大點名難喝　老闆改名重開了

Jennie、V又有情侶照外流！

《女大》吳依霖鏟肉39KG　神級美腿根本名模

爸爸煮熟寵物蟹　要求2兒子吃掉

更多

最夯影音

更多
路上搭訕187萬杜卡迪正妹　被問車子多少秒楞：7萬8...

路上搭訕187萬杜卡迪正妹　被問車子多少秒楞：7萬8...
廖老大退網加盟主曝沒差　銷售穩定一天賣200杯↑

廖老大退網加盟主曝沒差　銷售穩定一天賣200杯↑

震撼！廖老大宣布退直播圈　吐心聲：我為台灣做很多事

震撼！廖老大宣布退直播圈　吐心聲：我為台灣做很多事

普丁徵30萬軍嗆動用核武　俄羅斯逃難潮機票全售罄

普丁徵30萬軍嗆動用核武　俄羅斯逃難潮機票全售罄

阿嬤的智慧！烤肉醬全家開　她拿菜刀叩叩叩：啵幾勒啊

阿嬤的智慧！烤肉醬全家開　她拿菜刀叩叩叩：啵幾勒啊

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【最高折200】喵汪月光趴

【最高折200】喵汪月光趴

毛孩月光趴踢來囉！9/1-9/30毛毛商城滿額最高折200，單筆999元以上再送50元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面