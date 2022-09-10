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Android 13代碼曝玄機！　Google Pixel 7系列將有這新功能

▲Google Pixel 7螢幕規格曝光。（圖／取自9to5google）

▲Google Pixel 7。（圖／取自9to5google）

記者陳俐穎／綜合報導

Google 宣布將於台灣時間 10 月 6 日 23:00 舉行新品發布會，推出Pixel 7 系列手機以及Pixel Watch 智慧手錶等多款新品。其中，Pixel 7 系列手機將搭載 Tensor G2 處理器。

昨日，Google 為 Pixel 手機推送了 Android 13 QPR1 Beta 1 更新。據 9to5google 報導，在 Android 13 QPR1 Beta 1 的代碼中，Google 提到了人臉解鎖功能，內容提及當光線充足並且你沒有戴口罩和深色眼鏡時，人臉解鎖效果最好。其中，光線充足可能代表人臉解鎖功能僅基於鏡頭完成，而非Pixel 4 上所採用的紅外相機與 Soli 傳感器的人臉識別。

報導稱，本次發現的人臉解鎖相關代碼被命名為 Traffic Light，並且僅在運行Android 13 QPR1 Beta 1 的 Pixel 6 Pro 上發現了相關代碼，而在 Pixel 6 和 Pixel 6a 上則沒有相關代碼，這意味著可能僅 Pixel 6 Pro 支援人臉解鎖，並且該功能預計會在 Pixel 7 系列手機發布後更新。

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