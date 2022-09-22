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大陸 大陸焦點 特派現場

6歲男童寫作業自創「象形文」　爸一看氣瘋：「雨」寫得越下越大

大陸廣西一名爸爸看到6歲兒子寫作業，竟自創「象形文字」，氣得他忍不住破口大罵。（圖／翻攝微博）

▲爸爸氣得忍不住破口大罵。（圖／翻攝微博）

圖文／CTWANT

大陸廣西一名爸爸看到6歲兒子寫作業，竟自創「象形文字」，氣得他忍不住破口大罵，「『飛』字寫到飛起來了，『雨』寫得越下越大，這是雷雨還是暴雨？」，影片曝光後讓網友全笑翻。

綜合陸媒報導，廣西一名男子正在檢查6歲兒子的作業，一看到後氣得氣得語無倫次，大聲咆哮，從影片可以看到，男童把「飛」這個字寫得越來越飄，似乎真的飛起來一樣；「雨」字則是在底下多加了好多筆畫，看起來就像下雨的樣子，讓爸爸忍不住怒吼「『飛』字寫到飛起來了，『雨』寫得越下越大，這是雷雨還是暴雨？」而該名爸爸也接受記者訪問，他表示自己學歷不高，希望兒子能夠好好學習，將來考上大學。

大陸廣西一名爸爸看到6歲兒子寫作業，竟自創「象形文字」，氣的他忍不住破口大罵。（圖／翻攝微博）

▲「雨」字則是在底下多加了好多筆畫，看起來就像下雨的樣子。（圖／翻攝微博）

影片曝光後，立刻引起熱議，網友紛紛笑稱「我覺得小朋友寫得很好。像篆書，有古風」、「最後真的放飛自我了」、「這個小孩子的未來不可限量」、「要不送去畫畫吧，這飛字看著挺靈動的」、「這孩子肯定能考上大學，只要不要過分阻礙他的想像力。要引導，不要咆哮」。

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