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控老公偷吃總經理秘書！七夕送花還喊女神　人妻怒告結局大逆轉

▲人妻見丈夫叫別人「女神」，懷疑他外遇。（示意圖與本案無關／取自免費圖庫pakutaso）

▲人妻見老公叫別人「女神」，還在七夕送花，懷疑他外遇。（示意圖與本案無關／取自免費圖庫pakutaso）

記者翁子皓／台北報導

台北葉姓人妻偷看丈夫手機，發現黃姓老公與總經理楊姓女秘書有不正常的男女交往關係，不僅叫對方「女神」，還會說「我愛你」、「七夕，是牛郎織女的承諾」等曖昧言語，認定2人破壞婚姻幸福，將他們告上法院。台北地院審結，認為黃男用詞只是恭維楊女，沒有證據證明2人有交往關係，判人妻敗訴。

台北葉姓女子覺得黃姓老公常謊騙行蹤，還刻意待在家中的獨立空間不停使用手機，在懷疑之下偷看丈夫手機，發現丈夫叫總經理楊姓秘書「女神」，還傳「晚安女神」、「我愛你」等訊息，又見七夕情人節時，黃男專程贈送花束給楊女，楊女收到花後回覆「七夕，是牛郎織女的承諾，不只是一場夢，是歷史的見證，更是堅如磐石的實踐」、「好有心喔～開心」等內容，黃男還說如果天冷，楊女可以用他的信用卡叫車，葉女因此認定2人有不倫戀，憂鬱之下用日記本將自己內心痛苦逐字記載，之後以日記本為證，上法院向黃、楊求償49萬。

黃男表示，稱呼楊「女神」，是恭維女性的用語，「我愛你」，則是因與楊有業務往來，得到對方很多協助，以此表達感謝，也有向妻子解釋、道歉。幫楊女付車資是公關手段，因楊每個月都代表公司跟他買幾10萬元的酒，所以認定楊為重要客戶。

楊女表示，「女神」、「愛你」只是朋友間討好對方的措辭，沒想到引起葉女的誤會，葉女所見的七夕花束與甜言蜜語，其實是她幫總經理送花給太太，但覺得自己文筆不佳，無法感動總經理太太，於是找黃男討論合適的祝賀詞，並非雙方有曖昧關係，她手邊還有總經理家中擺放的花束與卡片提詞照片可供證明。

法官認為黃男、楊女所言有理，「女神」、「我愛你」之語無法證明2人有不正常男女關係，七夕花朵與提詞也確實是總經理送給其太太的，因此判處葉女敗訴，黃男與楊女免賠。

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