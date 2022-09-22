「高虹安授權書在哪？」　綠議員：沒人在意學歷而是做人誠信

▲高虹安被質疑其美國辛辛那提大學博士論文涉抄。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者呂晏慈／台北報導

台灣民眾黨新竹市長參選人高虹安捲入博士論文抄襲疑雲，她20日開記者會出示校方文件自清，強調有引註資策會的論文來源，但遭抓包出示的參考文獻是「事後加工」。民進黨新竹市長參選人沈慧虹競辦發言人、市議員劉康彥22日質疑，有沒有授權書，一翻兩瞪眼，不需顧左右而言它，沒人在意高虹安的學歷，而是做人的誠信，明知故犯的品德問題，新竹人更在意這個。￼

高虹安日前大動作舉行記者會，澄清自己絕無抄襲，博士論文可被檢驗，且被指控抄襲的資策會論文她是第一作者，也有引註資策會的論文來源，然而，週刊後爆出高虹安論文在今年9月17日凌晨2點33分有進行修改，偷偷把抄襲資策會合著論文的部分，加入到參考文獻，不只如此，在謝詞部分，原本也沒有註明此博論是源自於資策會的科專計畫，但修改版也補上相關的敘述。

對此，劉康彥今天表示，沒有被同意使用就是侵權，先不談高虹安或其友人「二度加工」，自認神不知鬼不覺上網修改博士論文謝辭和參考文獻，把資策會的部分新增上去，高虹安仍沒有回答，到底資策會同意她使用研究成果的「授權書」在哪裡？無論是匿名的資策會同仁，或是誰澄清什麼，都無法替她掩蓋「沒有取得授權」的事實。

劉康彥指出，既然是委託研究案，一切都要照法規走，根據「資策會委託研究契約」規定，「除依計畫書約定毋須甲方同意之情形外，乙方如欲自行公開發表本研究研發成果，應先經甲方書面同意」，簡單來說，只要高虹安使用國家經費做的研究，當要把相關資料作為他用，譬如她個人的博士論文，就是要取得授權，跟盈利不盈利毫無關係，不要賣弄話術騙民眾。

對於高虹安涉抄爭議，資策會日前說明，侵權與否並不是由資策會來做判定，成果發表的形式很多，要看高虹安應用在什麼地方，才會有取得授權的問題，如果是純學術引用，沒有授權問題。

▲新竹市議員劉康彥。（圖／劉康彥提供）