25歲千金「傳收80億聘金」甜嫁七匹狼少東！婚宴照流出甜炸

▲特步小公主嫁七匹狼少爺。（圖／翻攝自微博）

記者鄭思楠／綜合報導

福建一樁豪門企業聯姻突然登上微博熱搜。大陸體育用品企業「特步」的小公主丁佳敏和大陸男裝品牌「七匹狼」的少爺周力源近日高調訂婚。網傳男方送出聘金高達18億人民幣（約新台幣80億元）。丁佳敏也正面回覆兩人相識過程，「我們是青梅竹馬。」婚禮照片曝光後，網友熱議，「豪門強強聯合，這才是有錢人終成眷屬」。

據《第一財經》報導，七匹狼創始人周少雄的兒子周力源（26歲）和特步創始人丁水波的女兒丁佳敏（25歲），日前宣布訂婚。

雖然年輕，但這兩個年輕人已在各自的家族企業中擔任要職。今年26歲的周力源曾在加拿大多倫多大學學習藝術史，2018年正式加入七匹狼，擔任七匹狼狼圖騰主理人。此外，他還參與七匹狼投資的國際輕奢品牌Karl Lagerfeld的運營管理，負責品牌整體戰略的制定和執行。Karl Lagerfeld是著名服裝設計師「老佛爺」Karl Lagerfeld的同名品牌，2017年七匹狼收購其大中華區業務。2019年，周力源出任七匹狼的董事會董事，成為董事會中最年輕的成員。目前，周力源在公司擔任總經理助理，董事會董事。

▲丁佳敏和周力源都相貌出眾。（圖／翻攝自微博）

丁佳敏則出生於1997年，這位25歲的女孩目前雖尚未進入家族企業管理層，但也在自家公司任職，目前是特步2021年新開拓的女子品類「半糖系列」主理人。除參與特步女子品類的調研和全程規劃外，她還親自上陣拍攝產品海報為其代言。

此次兩家的「結緣」頗有淵源，七匹狼和特步的創始人家族均來自福建泉州晉江市。一些熟悉當地風俗的圈內人對於二人訂婚表示並不意外，「正常的，當地人結婚本來就喜歡找本地的，且這兩家也門當戶對。」

曾以夾克起家的七匹狼以男裝聞名，業績方面，2022上半年，七匹狼營業收入14.5億元（人民幣，下同），年增率下滑6%；實現歸母淨利潤0.9億元，年增率增長9.2%。雖然公司業務受到大環境影響不如早年風光，但七匹狼近年來也在發力時尚板塊，收購一些海外品牌。

除了前述對老佛爺的並購，就在本月，七匹狼還宣布投資西班牙時尚品牌Desigual（德詩高）。後者此前宣布將在中國市場擴張，而七匹狼則是其合作夥伴。七匹狼董秘對外表示，Desigual是西班牙著名的時尚品牌，擁有較強的產品風格，在中國市場潛力巨大，七匹狼看好相應市場前景，所以參與了相關財務投資，日常經營由七匹狼參股的E-shine公司負責。

而特步近兩年借著大陸國內體育熱潮的東風發展迅速。中期報告顯示，公司2022年上半年實現營業收入56.84億元，年增率增長37.45%，實現歸母淨利潤5.9億元，年增率增長38.42%。

▲訂婚宴照片流出。（圖／翻攝自微博）

丁水波表示，「盡管新冠疫情的影響在2022年下半年仍然持續，但隨著體育用品的需求繼續增長，特步對中長期業務前景仍保持樂觀。憑借特步品牌的韌性、針對性投入及更高的效率，特步對加速業務增長及改善長遠的盈利能力，繼而實現『五五規劃』中公布未來幾年收入增長的目標充滿信心。」丁水波還表示，特步2025年主品牌收入目標為200億元，而四個新品牌的總收入目標為40億元。

值得一提的是，在此次家族子女聯姻之前，作為鞋服行業的同行，特步和七匹狼就有一些業務上的合作，雙方在投資領域早有「聯姻」，曾共同出資設立投資基金。

企查查數據顯示，成立於2015年的兩岸青年（廈門）股權投資基金管理有限公司，股東行列就有福建七匹狼實業股份有限公司與晉江萬灃投資有限公司，而晉江萬灃公司實控人即為特步副總裁丁明忠。此外，雙方還共同對外投資了兩岸青年（廈門）股權投資合夥企業（有限合夥）等公司。

▲福建豪門有聯姻的傳統。（圖／翻攝自微博）

此外，安踏、特步、361°、七匹狼、八馬等大陸知名企業都來自福建泉州，這些企業一直有著聯姻的傳統。網友梳理稱，「七匹狼少爺一個娶八馬千金，一個娶特步小女兒；特步大女兒嫁給九牧衛浴；安踏千金嫁給八馬茶葉公子，八馬二千家嫁給高力集團。」

據《中國基金報》報導，據統計，八馬茶葉家族的三位親家七匹狼、安踏、高力控股的身家合計超過500億。而特步家的兩位千金又串起七匹狼、九牧衛浴家族，這六大家族的身家至少超過600億。