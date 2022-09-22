口譯哥糗了！嗆高虹安論文「非常爛」　遭教授現身打臉：這蠢度...

▲有「口譯哥」之稱的民進黨台北市議員參選人趙怡翔。（圖／記者李毓康攝）

實習記者蘇敏禎／綜合報導

民眾黨新竹市長參選人高虹安遭控博士論文涉抄襲，被綠營群起攻擊。有「口譯哥」封號的民進黨台北市議員參選人趙怡翔表示，他用論文比對系統審查後，發現高虹安的論文相似比例達24%以上，直呼「這是一份非常爛的文章」，此言論卻遭淡江大學全球政治經濟學系助理教授何景榮打臉，表示高虹安論文已被引用4000多次，當然會有24%相似度，狠批趙怡翔連最基本的論文原則都不懂，「這蠢度」難怪被英系掃地出門。

何景榮昨（21）日晚間在臉書截圖「口譯哥」的文章回擊指出，論文比對系統Turnitin是拿來檢查「剛寫完」、「還沒發表」的文章，跟世界上其它的文章著作，有多少比例的重複，藉此「從時間順序上」判斷論文是否抄襲他人。所以高虹安的博士論文有24%的內容，與他人的多篇文章重複，這是因為從2018年到現在的4年間，高虹安的論文已經被引用4000多次。換句話說「全世界應該有4000篇左右的學術論文，『已經』引用、攫取了高虹安論文裡的內容，所以24%的重複度，很合理。」

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何景榮強調，2018年發表的博士論文，沒辦法抄襲之後的4000篇文章，只有「後發表的文章，才能抄襲先發表的論文」，這不就是林智堅被台大跟中華大學判定抄襲的鐵證？

何景榮直言，「口譯哥」連簡單的「時間順序都搞不懂，真的讓我們的小智，白白犧牲了...」並酸趙「不愧是外交特考考不上、被英系掃地出門的冒牌外交官。這蠢度...」希望趙怡翔應該多跟自家前輩學學造謠、抹黑的招式，再出來獻醜。