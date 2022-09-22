涼山拳王再獲屏東縣傑出選手獎　部落鄉親和母校同感榮耀

▲涼山拳王賴主恩再獲屏東縣傑出選手獎 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

記者陳崑福／屏東報導

111年屏東縣體育有功人員表揚大會上最受人矚目的，就是2016年里約奧運、2018年雅加達亞運拳擊國手，來自涼山的賴主恩，這也是繼104年首獲屏東縣傑出選手獎後，賴主恩再次榮獲此殊榮，消息傳來，部落鄉親和母校內埔農工皆同感榮耀。

排灣族的賴主恩來自單親家庭，僅靠母親擔任看護工作的微薄收入維持家計；但憑藉天賦和自身的努力，逐漸在國內外拳壇闖出名號，尤其2016年里約奧運世界區資格賽，他在比賽中擊敗包含來自多明尼加、波多黎各等世界排名名列前茅的頂尖好手，連過四關拿下臺灣睽違20年的奧運男子拳擊參賽門票，也為低迷已久的臺灣拳壇注入一劑強心針。

國家男子拳擊隊總教練羅尚策說，在國家隊指導主恩這6年來，深覺他是一位非常認真，且極度自律的選手，對於教練要求的訓練課表，無論內容多艱辛，他總是一句話不吭的完成，看到練習後精力放盡，躺在擂台上休息，有時候真為他感到不捨。男子拳擊在國際上競爭非常激烈，他是臺灣拳壇男子選手難得一見的奇才，期盼體育署、縣政府及協會能爭取更多的經費和資源，做他在國際拳壇征戰，為臺灣爭光的最大靠山。

屏東縣拳擊委員會主委許馨勻議員指出，賴主恩是屏東在地培養出的拳擊好手，除了是奧、亞運國手，也是目前全國最優秀的男子拳擊選手，更為屏東縣連續摘下連續四屆全運會金牌。這麼頂尖的運動員是屏東縣的寶，縣府應該要為他好好規劃及安排教練工作，除了讓他無後顧之憂的備戰明年杭州亞運，及2024巴黎奧運，更讓主恩的經驗可以在地傳承，為屏東培育更多優秀拳擊幼苗。

賴主恩說，曾經有一些教練開出豐厚的條件，想挖他轉籍其他縣市，但自己覺得身為屏東人，就應該為家鄉、為部落努力爭取榮耀，希望各位鄉親父老能繼續支持他，因為大家的支持，是他在拳擊路上堅持下去的最大動力。