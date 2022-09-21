　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

中央大學EMBA校友會捐血活動　9／21-23校園展開

▲中央大學EMBA校友會捐血活動　9

▲中央大學EMBA校友會理事長黃文進挽袖捐血。（圖／市議員謝美英服務處提供）

記者楊淑媛／桃園報導

受到疫情影響，國內各醫療單位血荒嚴重！中央大學EMBA校友會於理事長黃文進帶領下，21日起一連三天，在中大舉辦捐血活動，籲請年輕學子及校友們回娘家捐熱血。儘管選戰激烈、行程滿滿，市議員謝美英到場挺捐血做公益表示，中大EMBA校友會捐血活動是繼公益演唱會、頒發獎助學金、寒冬送暖等暖心活動，可謂愛心不落人後。

▲中央大學EMBA校友會捐血活動　9

謝美英表示，校友會理事長黃文進2020年上任之後，雖然疫情一波波，但公益活動還是一場接著一場。中央大學EMBA校友會今年4月捐贈40萬元獎助學金給桃園市5偏鄉各國中小學，校友們在疫情期間，不忘公益，除了努力防疫，也尋找資源協助弱勢度過寒冬。

▲中央大學EMBA校友會捐血活動　9

黃文進擔任蘆竹獅子會會長時期即投入地方公益，進入中央大學EMBA校友會之後，他進一步結合各界好友，擴大資源一起投入公益。黃文進說，21日起至23日下午，捐血車在中央大學管理學院志希館前，校友會備有贈品：全家禮券、牛奶、蛋糕，每天的前100名捐血者，加贈行動電源。加碼禮則有：麥當勞大麥克兌換券一張。

▲中央大學EMBA校友會捐血活動　9

此次活動主辦單位除了中央大學EMBA校友會，還有醫療財團法人台灣血液基金會新竹捐血中心；協辦單位為桃園市慈文獅子會。黃文進說，到中大捐血看美景，還可以帶實用好禮回家。除了號召校友會、獅子會、廣邀校友總動員，更歡迎中壢市所有市民共襄盛舉，一起為台灣血荒盡點力。

►連假後低頭可見腳趾 凹背可看曲線的秘密

►太划算！金盞花葉黃素8盒竟然才1588元　護眼必備快囤貨

ET快訊
新北女打AZ死亡！　獲最高額救濟金600萬
特斯拉高速撞死騎士！起底駕駛「建設富二代」　爸爸出面道歉了
李亞萍「探望余苑綺」背影惹鼻酸！　余祥銓寫下心碎文
快訊／震撼彈！廖老大宣布「退出直播圈」
爸媽送億元豪宅！「兒女卻一臉嫌棄」原因扯炸　她嘆：不用太羨慕
高以翔冥誕前一日銅像曝光　「帥氣打籃球模樣」藏父母無限的愛
父癌逝獨留小兄妹！車行老闆超暖心　承諾栽培兩人到大學

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

南消七大隊灣裡分隊　結合幼兒園辦理921防災防火演練

中央大學EMBA校友會捐血活動　9／21-23校園展開

台南虱目魚文化季周六登場　黃偉哲邀大家來七股嘗鮮美虱目魚

重返921震爆點　蔡培慧：若當選結合地方創生推導覽防災教育

女上山聚餐賞夜景...回程導航迷路　警循喇叭助脫困

兩樣情！台南藍議員頻合體侯友宜　綠全挺黃偉哲連任

勞保局雲林辦事處遷移新址　劉建國：期待更加改善勞工權益

國際失智症日　蘇清泉籲：關心被遺忘的「隱形病人」

潮州警+志工中隊捐贈「愛心米」　關懷10偏鄉國小

2022「小塹有約」3路線　漫步賞舊城之美

7歲夏綠蒂公主「比1手勢」　提醒哥鞠躬！喬治秒照做

7天工程拼45小時完工！玉里坍塌小7拆空　今午鋪設柏油開放通車

玉里強震！超級阿嬤上身 第一時間衝出家門護孫❤️

921太平全倒戶震怕了　怒訴：房子倒22年還在繳貸款

廖老大飲料店紅毯迎白沙屯媽　員工：不信不來！鑾轎卻繞走

暖男見婦聽電話操作ATM　上前狂按取消：詐騙啦！

喵喵飛彈？短足貓愛撲床！　噗通一聲整隻埋進被子超萌

陳意涵「筷子分藜麥」5小時夾不完　兒子看戲「喊她本名」..下秒求饒XD

玉里樓房被震倒「埋1kg黃金」　屋主急挖尋...只找回零星金飾

女王愛犬柯基來送行！在溫莎城堡目送靈柩離開

南消七大隊灣裡分隊　結合幼兒園辦理921防災防火演練

中央大學EMBA校友會捐血活動　9／21-23校園展開

台南虱目魚文化季周六登場　黃偉哲邀大家來七股嘗鮮美虱目魚

重返921震爆點　蔡培慧：若當選結合地方創生推導覽防災教育

女上山聚餐賞夜景...回程導航迷路　警循喇叭助脫困

兩樣情！台南藍議員頻合體侯友宜　綠全挺黃偉哲連任

勞保局雲林辦事處遷移新址　劉建國：期待更加改善勞工權益

國際失智症日　蘇清泉籲：關心被遺忘的「隱形病人」

潮州警+志工中隊捐贈「愛心米」　關懷10偏鄉國小

2022「小塹有約」3路線　漫步賞舊城之美

新北50多歲女打AZ死亡！血栓併血小板低下　獲最高額救濟金600萬

洪都拉斯GG不受控！褲子塞假陽具　工作人員出手「處理下半身」

潤泰全可望恢復信用交易　現金增資185億「潤泰新參與認購」

Fed升息／市場料升3碼　台經院孫明德「升升不息是趨勢」

獨／出賣前女友性愛片表忠心　武術教練討好現任女友犯傻下場出爐

屈臣氏「烏蘇拉雨傘」壞到超想要、DHC「良子喵碗盤組」讓貓奴暴動啦！

特斯拉高速撞死騎士！起底駕駛「建設富二代」　爸爸出面道歉了

補習班狼師「誘騙高中女生親密」太震撼　江宜蓉邊看邊哭點頭接演

評價宋文華回歸中職首秀　曾仁和：得失心不能太重

林襄疑似「上空裸照」又遭網流出！經紀人發聲：上過新聞

白點衝出！小孩翻圈險撞車　大聖爺救命影片曝

地方熱門新聞

八德天花板被震塌　承包商瑞助營造回應了

台中人噴錢不手軟！月砸逾6萬送愛犬上日托

國慶煙火試放3分鐘千人搶看

陳根德批鄭運鵬「收割」政績　鄭寶清同感

告別政壇最後總質詢　林正峰關切龜山發展

最大產業聚落　于卓明：桃園是宜創業城市

台南藍議員頻合體侯友宜　綠全挺黃偉哲連任

運動中心天花板震落　廠商黑歷史曝

台南左鎮區公所偕同消防分隊辦民防團常訓

花蓮聯外道路與橋樑受損嚴重　徐榛蔚盼中央重視

2022幸福城市大調查　宜縣施政力+社福力非六都第二

勞保局雲林辦事處遷新址　劉建國為勞工請命

斗六絲瓜節週末膨鼠森林公園上場

新北婦迷途女大生幫報警 暖警拚湊身分助返家

更多熱門

相關新聞

30年最大血荒！東森新媒體號召捐血

30年最大血荒！東森新媒體號召捐血

挽起袖子，捐出熱血！尚未退燒的疫情，讓台灣捐血人數持續下滑，全台各血型的血量皆無法長期供應，各地醫院不時傳出血荒。曾多次號召員工響應捐血活動的「東森新媒體ETtoday」，今（9/20）再度於南港辦公室舉辦「東森捐愛・熱血常在」一日捐血活動。

廖老大不滿遭酸　4場捐血活動取消

廖老大不滿遭酸　4場捐血活動取消

限時47天捐血免費吃麥當勞大麥克

限時47天捐血免費吃麥當勞大麥克

紫南宮中秋大方送　9/9捐血500cc送招財錢母

紫南宮中秋大方送　9/9捐血500cc送招財錢母

台中捐血中心中秋連假首日於紫南宮派車催血

台中捐血中心中秋連假首日於紫南宮派車催血

關鍵字：

中央大學EMBA校友會捐血謝美英黃文進

讀者迴響

熱門新聞

許仁杰「機車不倫」八點檔女星！冒雨騎進香閨整夜未出

佳娜驚爆「有帝寶男友」劈腿祖雄當炮友

高虹安：我台大第一名畢業！不像中華大學夜間部

「台大帥男」煞到女房東！網：別租

快訊／921大地震23年！9：13規模4.7地震　最大震度3級

小弟接大哥出獄　伸脖子挺胸撞警

「實境秀教練」毆人妻！　大鬧飯店動粗還嗆警

神曲成真！她壞壞人夫喊：一下就好

Jennie全裸泡澡私照外流！　駭客囂張嗆：妳跟情人V照片曝光了

高虹安論文多猛？「被引用4000次」等級曝

新北警把路人當通緝犯...當街拖行痛毆！

豪乳網紅舊手機賣34萬元！　萬筆火辣影像全沒刪

骨科醫師譴責周玉蔻　掛布條吐心聲

爆「假戲真做」勾搭人夫許仁杰！

大陸富商帶「上億財物」偷渡台灣逃亡　爽住文華、W飯店18天被逮

更多

最夯影音

更多
7歲夏綠蒂公主「比1手勢」　提醒哥鞠躬！喬治秒照做

7歲夏綠蒂公主「比1手勢」　提醒哥鞠躬！喬治秒照做
7天工程拼45小時完工！玉里坍塌小7拆空　今午鋪設柏油開放通車

7天工程拼45小時完工！玉里坍塌小7拆空　今午鋪設柏油開放通車

玉里強震！超級阿嬤上身 第一時間衝出家門護孫❤️

玉里強震！超級阿嬤上身 第一時間衝出家門護孫❤️

921太平全倒戶震怕了　怒訴：房子倒22年還在繳貸款

921太平全倒戶震怕了　怒訴：房子倒22年還在繳貸款

廖老大飲料店紅毯迎白沙屯媽　員工：不信不來！鑾轎卻繞走

廖老大飲料店紅毯迎白沙屯媽　員工：不信不來！鑾轎卻繞走

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【最高折200】喵汪月光趴

【最高折200】喵汪月光趴

毛孩月光趴踢來囉！9/1-9/30毛毛商城滿額最高折200，單筆999元以上再送50元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面