中央大學EMBA校友會捐血活動　9／21-23校園展開

▲中央大學EMBA校友會理事長黃文進挽袖捐血。（圖／市議員謝美英服務處提供）

記者楊淑媛／桃園報導

受到疫情影響，國內各醫療單位血荒嚴重！中央大學EMBA校友會於理事長黃文進帶領下，21日起一連三天，在中大舉辦捐血活動，籲請年輕學子及校友們回娘家捐熱血。儘管選戰激烈、行程滿滿，市議員謝美英到場挺捐血做公益表示，中大EMBA校友會捐血活動是繼公益演唱會、頒發獎助學金、寒冬送暖等暖心活動，可謂愛心不落人後。

謝美英表示，校友會理事長黃文進2020年上任之後，雖然疫情一波波，但公益活動還是一場接著一場。中央大學EMBA校友會今年4月捐贈40萬元獎助學金給桃園市5偏鄉各國中小學，校友們在疫情期間，不忘公益，除了努力防疫，也尋找資源協助弱勢度過寒冬。

黃文進擔任蘆竹獅子會會長時期即投入地方公益，進入中央大學EMBA校友會之後，他進一步結合各界好友，擴大資源一起投入公益。黃文進說，21日起至23日下午，捐血車在中央大學管理學院志希館前，校友會備有贈品：全家禮券、牛奶、蛋糕，每天的前100名捐血者，加贈行動電源。加碼禮則有：麥當勞大麥克兌換券一張。

此次活動主辦單位除了中央大學EMBA校友會，還有醫療財團法人台灣血液基金會新竹捐血中心；協辦單位為桃園市慈文獅子會。黃文進說，到中大捐血看美景，還可以帶實用好禮回家。除了號召校友會、獅子會、廣邀校友總動員，更歡迎中壢市所有市民共襄盛舉，一起為台灣血荒盡點力。