花蓮玉里超商震垮！業者「感謝救災人員」：免費提供咖啡、餐食

▲花蓮玉里一棟大樓倒塌傳有人受困。（圖／民眾提供）

記者周姈姈／綜合報導

918強震重創花東，花蓮玉里就有一間超商倒塌，而該超商立刻成立危機應變小組，協助災區各項善後事宜，而為了感謝花蓮消防隊、軍警弟兄救災，超商也提供現場人員咖啡與餐食。今（21）日適逢「國家防災日」，該超商也準備近千組泡麵、麵包、能量飲等補給品至演習現場，以此慰勞人員辛勞。

根據中央災害應變中心統計，918強震有超過百位傷者家庭受到影響，多處建物、道路橋樑、民生基礎設施受損，且仍有部分持續搶修中，為慰勞第一線人員救援工作與重建的辛勞，7-11於花蓮玉里提供麵包、咖啡、水等物資感謝辛苦清理倒塌建築的人員，同時也提醒地震頻發地區門市提高警覺，確保自身安全為優先。

▲7-11於花蓮玉里提供麵包、咖啡、水等物資感謝辛苦清理倒塌建築的軍警弟兄。（圖／7-11提供）



而今（21）日是「國家防災日」，花蓮縣消防局於花蓮縣立體育館及國福運動園區舉行921國家防災日演習防災演練，為感謝花蓮消防局馳援救災，7-11準備近千組泡麵、麵包、能量飲等補給品至演習現場，以實際行動支持防災行動。

918強震也造成台鐵花蓮到台東中斷，採「類火車」客運接駁，其中新秀姑巒溪橋位移最多達1.15公尺，相當嚴重，顧問公司技師鑑定初估搶修要花半年時間。

交通部長王國材今(21)帶公路總局橋梁團隊前進現場，王國材表示，台鐵有三座橋梁受損，其中新秀姑巒溪橋比較嚴重，上部結構位移1公尺，搶修要花比較多時間，技師鑑定初估要花半年時間，他今天也特別把公路總局做橋梁的團隊帶來，到現場去看，希望看看有沒有些搶修工法，公總過去救災很有經驗。

若搶修期達半年恐衝擊明年春節疏運，對此，王國材表示，台鐵現在停駛區間為花蓮到台東，台鐵從花蓮、台東兩端往中間搶救，現在非常順利，目前想法是這月底(9月)做到剩玉里到富里這段，花蓮到台東接駁有150.8公里，縮到玉里到富里18.8公里，接駁會比較容易。

王國材說，花蓮到玉里、台東到富里這兩段9月底完成後，剩一小段接駁，將按照火車班次，到了隨時接駁，整個運作會比較順暢，民眾買到台東的票，搭台鐵到玉里換接駁車到富里，富里再搭台鐵直接到台東，有一小段很短的公路接駁，「但期待6個月搶修時間能不能縮短，盡量來努力。」