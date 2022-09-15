泰北高中數學師被資遣　「天天準時到校」122次...只為做一件事

▲北市士林區泰北高中林姓數學老師被資遣後闖入校園122次，檢方偵結將他提起公訴。（圖／翻攝自Google Map）

記者黃宥寧／台北報導

曾任教於北市士林區泰北高中34年的林姓數學老師，2018年遭資遣後，仍持失效教師證，每天早上8點準時到校「上班」，經警衛勸阻仍無效，從2021年3月26日起至今年1月20日，闖入學校達122次，泰北高中只好提告。士林地檢署偵結，依無故侵入他人建築物罪、無故滯留他人建築物罪將他起訴，建請法院分論併罰。

林姓男子自1984年起在泰北高中任教，擔任數學科老師，2018年因學校減班，校方考量已無適當工作供其任職，請他辦理自願退休，林拒絕，校方隨後開教評會決議將他資遣，並函報北市府教育局獲核准生效，林不滿提起確認僱傭關係不存在訴訟，法院判林師敗訴確定，但他仍堅持自己還是老師，並每天進校，2021年6月士林地方法院審理後，依侵入建築物罪，判他拘役50日，得易科罰金。

不顧被判刑的林師，仍從2021年3月26日至今年1月20日，除了寒、暑假及假日，每天上午8點準時到校門口，並持失效教師證向警衛表示自己是老師可以進學校，由於他是「熟面孔」警衛也盡量擋住他，請他以來賓身分換證入內，但林師入校後便開始遊走於辦公室。

偵查時，林師行使緘默權，校安人員則證述林師侵入學校後，會坐在教務處沙發上，拿出自行書寫「抗議校方違法資遣」看板，待著不走。

檢方根據證人證述、校園監視器畫面、雙方已無僱傭關係存在判決，認林師無權進入學校，依無故侵入建築物罪、無故滯留他人建築物罪將他起訴，一行為觸犯2罪名，為想像競合犯，建請法院從一重處斷。