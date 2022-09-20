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社會 社會焦點 保障人權

高職學歷農夫變醫師！裝假牙收500　無照行醫18年被逮...鄰居傻眼

▲高雄一名牙醫執業18年，結果被衛生局發現是牙醫，最終遭法院判刑。（示意圖與本案無關／翻攝自pixbay）

▲高雄一名牙醫執業18年，結果被衛生局發現是牙醫，最終遭法院判刑。（示意圖與本案無關／翻攝自pixbay）

記者翁子皓／高雄報導

高雄陳姓男子在自家住處為人治療牙齒，時間長達18年，衛生局人員獲報陳男是密醫，於是前往陳男住所調查，結果正好碰見陳男在為病患安裝假牙，將他移送法辦。橋頭地院審理後，依違反醫師法，判處陳男有期徒刑6個月，可易科罰金，緩刑2年，並要向公庫支付10萬元，還須接受法治教育課程。

判決書指出，陳教育程度為高職畢業，平時從事農作，也未取得合法的牙醫師資格，竟在自家當起密醫，為人治療牙齒，從2004年開始到2022年1月4日遭高雄市政府衛生局查獲為止，他執業時間長達有18年之久。高雄衛生局接獲報案，指陳男沒有醫師資格卻為人治療牙齒，於是在今年1月4日時前往陳男住所突擊檢查，當場發現陳正在為一名病患裝假牙，並收取診療費500元，當場人贓俱獲。

陳男在警詢、偵查時都坦白承認自己是密醫，也沒有醫生執照與醫學院畢業證書。訊後檢方依涉嫌違反醫師法，將陳男起訴。

法官認為，陳男未具合法牙醫師之專業資格，竟擅自執行牙醫醫療業務，對患者的生命及身體健康造成潛在風險及危害，也破壞醫療體系健全與發展，但考量陳犯後始終坦承自己的罪行，依非法執行醫療業務罪，判處陳男有期徒刑6個月，可易科罰金，緩刑2年，並要向公庫支付10萬元，還要接受法治教育課程。

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