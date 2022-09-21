小洞洞為你療傷！人夫激戰小三喊：妳真的要命　超狂鹹濕對話曝

▲台中人夫外遇，與小三互傳鹹濕對話，正宮抓包心寒訴離。（示意圖／取自免費圖庫pexels）

記者陳韻如／台中報導

台中一對夫妻才新婚沒多久，人夫就在外搞外遇，直到正宮發現他與小三的鹹濕對話後，氣得訴請離婚。法院事後勘驗對話紀錄，發現人夫與小三對話提及，「騷得像小妖精」、「我為你在床上小洞洞裡療傷」等，法官因此認定兩人姦情，並判准離婚。全案可上訴。

根據判決，正宮提告主張，她與丈夫2017年3月29日結婚，但才新婚數月後，丈夫就在外搞外遇，直到她在臉書上發現兩人的親密對話後，她才知道自己遭到背叛，氣得向法院訴請離婚。

對此，人夫否認外遇，並表示自己在離婚訴訟之前，還曾對小三提告過誹謗，而小三更在臉書上寫下毀損他名譽的事，還說他始亂終棄。

不過，法官勘驗正宮提出的對話紀錄，發現兩人對話極為鹹濕，包括「我先搓妳奶，捏妳奶，吸妳奶，就會讓妳抓狂」、「我的大肉棒插在妳濕答答的小穴裡」、「離婚了，我為你在床上小洞洞裡療傷」、「妳，妳真要命。妳在床上野的要命，妳在床下也熱情的要命」等。

除此之外，小三還曾傳訊嗆聲正宮，「你怎麼不去死，你老公在你住院時，和我去開房做愛」，法官認為，人夫與小三間的對話已超出正常朋友間的對話，若非兩人有發生婚外情，豈能有這種對話。

法官審酌，夫妻間的相處最重要就是互信、互諒、互愛，互相尊重對方，但人夫竟與小三發生婚外情，導致正宮身心受創，夫妻情感已消磨殆盡，夫妻關係應有的互敬、互信、互諒、互愛等誠摯及情愛基礎蕩然無存，最終判准離婚。