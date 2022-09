墨西哥7.6強震最新畫面曝！　2人死亡逾3000棟建築物毀損

記者張靖榕/綜合外電報導

墨西哥19日發生規模7.6強震,為震源深度僅15.1公里的極淺層地震。當局20日發布最新災損通報,目前已知地震造成2人死亡,毀損建築物多達3000棟。

▲墨西哥強震釀2死。(圖/路透)

綜合外電報導,國家民防協調官維拉茲奎茲(Laura Velazquez)表示,2名死者其中一名為女性,因為牆壁倒塌被砸中,傷勢過重死亡。另一名為男性,地震時在購物中心被掉落的碎塊砸死。

▲▼地震搖晃劇烈,路上車輛被掉落的混凝土塊等重物砸扁。(圖/路透)

墨西哥總統羅培茲(Andres Manuel Lopez Obrador)表示,發生如此強烈的地震,很幸運的是死亡人數沒有大幅攀升。

#UPDATE A 6.8-magnitude earthquake struck western Mexico on Monday, shaking buildings in Mexico City on the anniversary of two major tremors in 1985 and 2017, seismologists said.



Aftermath of 2017 quake, in which hundreds of people died pic.twitter.com/JgCwRJs0O0