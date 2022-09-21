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墨西哥7.6強震最新畫面曝！　2人死亡逾3000棟建築物毀損

記者張靖榕／綜合外電報導

墨西哥19日發生規模7.6強震，為震源深度僅15.1公里的極淺層地震。當局20日發布最新災損通報，目前已知地震造成2人死亡，毀損建築物多達3000棟。

▲▼墨西哥919強震。（圖／路透）

▲墨西哥強震釀2死。（圖／路透）

綜合外電報導，國家民防協調官維拉茲奎茲（Laura Velazquez）表示，2名死者其中一名為女性，因為牆壁倒塌被砸中，傷勢過重死亡。另一名為男性，地震時在購物中心被掉落的碎塊砸死。

▲▼墨西哥919強震。（圖／路透）

▲▼地震搖晃劇烈，路上車輛被掉落的混凝土塊等重物砸扁。（圖／路透）

▲▼墨西哥919強震。（圖／路透）

墨西哥總統羅培茲（Andres Manuel Lopez Obrador）表示，發生如此強烈的地震，很幸運的是死亡人數沒有大幅攀升。

此次震央位於太平洋側的米卻肯州科亞柯曼（Coalcoman）南邊59公里處，地震時首都墨西哥城有感，墨西哥城在震央以東400公里處。根據國家地震局統計，規模7.6主震後又發生數百次餘震，其中最強烈的一次規模為5.8。

▲▼墨西哥919強震。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼建築物毀損超過3000棟。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼墨西哥919強震。（圖／達志影像／美聯社）

米卻肯州至少26人被送往醫院就醫，當局表示目前統計建物災損多達3161棟，還有數十棟教育和健康中心也受到影響。

墨西哥在9月19日這天遭遇強震，巧合的是1985年和2017年的大地震也在同一天發生，分別是墨西哥城規模7.8地震，以及墨西哥市附近規模7.1地震。此外，本次919強震發生前，墨西哥城才舉辦919強震周年紀念的演習，如此巧合令許多民眾不敢置信。

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