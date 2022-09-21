花東一夜4起極淺地震！　最大規模4.3、震度4級

記者葉國吏／綜合報導

花東地區地震不斷，21日一夜發生4起「極淺層地震」（地震震源深度在0至30公里者稱為極淺地震），最大規模4.3、震度4級。以下地震報告翻攝中央氣象局。

小區域有感地震報告

發震時間：2022/09/21 06:08:08

位置：北緯 23.27度，東經 121.25度

即在花蓮縣政府南南西方 88.6 公里 ，位於花蓮縣卓溪鄉

地震深度：16.5公里

芮氏規模：3.3

本報告係中央氣象局地震觀測網即時地震資料地震速報之結果。

各地震度級

臺東縣地區最大震度 2級

花蓮縣地區最大震度 1級

南投縣地區最大震度 1級

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小區域有感地震報告

發震時間：2022/09/21 04:07:50

位置：北緯 23.26度，東經 121.25度

即在花蓮縣政府南南西方 89.1 公里 ，位於花蓮縣卓溪鄉

地震深度：17.7公里

芮氏規模：3.4

本報告係中央氣象局地震觀測網即時地震資料地震速報之結果。

各地震度級

臺東縣地區最大震度 2級

花蓮縣地區最大震度 1級

南投縣地區最大震度 1級



第 141 號顯著有感地震報告

發震時間：2022/09/21 02:42:03

位置：北緯 22.89度，東經 121.08度

即在臺東縣政府北北西方 17.1 公里 ，位於臺東縣卑南鄉

地震深度：8.5公里

芮氏規模：4.3

本報告係中央氣象局地震觀測網即時地震資料地震速報之結果。

各地震度級

臺東縣地區最大震度 4級

花蓮縣地區最大震度 2級

高雄市地區最大震度 1級

屏東縣地區最大震度 1級

第 140 號顯著有感地震報告

發震時間：2022/09/21 01:30:41

位置：北緯 23.14度，東經 121.18度

即在臺東縣政府北方 42.5 公里 ，位於臺東縣海端鄉

地震深度：13.1公里

芮氏規模：4.0

本報告係中央氣象局地震觀測網即時地震資料地震速報之結果。

各地震度級

臺東縣地區最大震度 4級

花蓮縣地區最大震度 3級

高雄市地區最大震度 2級

南投縣地區最大震度 1級

嘉義縣地區最大震度 1級

嘉義市地區最大震度 1級

雲林縣地區最大震度 1級