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花東一夜4起極淺地震！　最大規模4.3、震度4級

記者葉國吏／綜合報導　

花東地區地震不斷，21日一夜發生4起「極淺層地震」（地震震源深度在0至30公里者稱為極淺地震），最大規模4.3、震度4級。以下地震報告翻攝中央氣象局。

▲▼21日花東地震。（圖／中央氣象局）

小區域有感地震報告
發震時間：2022/09/21 06:08:08
位置：北緯 23.27度，東經 121.25度
即在花蓮縣政府南南西方 88.6 公里 ，位於花蓮縣卓溪鄉
地震深度：16.5公里
芮氏規模：3.3
本報告係中央氣象局地震觀測網即時地震資料地震速報之結果。
各地震度級
臺東縣地區最大震度 2級
花蓮縣地區最大震度 1級
南投縣地區最大震度 1級

▲▼21日花東地震。（圖／中央氣象局）

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小區域有感地震報告
發震時間：2022/09/21 04:07:50
位置：北緯 23.26度，東經 121.25度
即在花蓮縣政府南南西方 89.1 公里 ，位於花蓮縣卓溪鄉
地震深度：17.7公里
芮氏規模：3.4
本報告係中央氣象局地震觀測網即時地震資料地震速報之結果。
各地震度級
臺東縣地區最大震度 2級
花蓮縣地區最大震度 1級
南投縣地區最大震度 1級
 

▲▼21日花東地震。（圖／中央氣象局）

第 141 號顯著有感地震報告
發震時間：2022/09/21 02:42:03
位置：北緯 22.89度，東經 121.08度
即在臺東縣政府北北西方 17.1 公里 ，位於臺東縣卑南鄉
地震深度：8.5公里
芮氏規模：4.3
本報告係中央氣象局地震觀測網即時地震資料地震速報之結果。
各地震度級
臺東縣地區最大震度 4級
花蓮縣地區最大震度 2級
高雄市地區最大震度 1級
屏東縣地區最大震度 1級

▲▼21日花東地震。（圖／中央氣象局）

第 140 號顯著有感地震報告
發震時間：2022/09/21 01:30:41
位置：北緯 23.14度，東經 121.18度
即在臺東縣政府北方 42.5 公里 ，位於臺東縣海端鄉
地震深度：13.1公里
芮氏規模：4.0
本報告係中央氣象局地震觀測網即時地震資料地震速報之結果。
各地震度級
臺東縣地區最大震度 4級
花蓮縣地區最大震度 3級
高雄市地區最大震度 2級
南投縣地區最大震度 1級
嘉義縣地區最大震度 1級
嘉義市地區最大震度 1級
雲林縣地區最大震度 1級

 

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關鍵字：

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