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好心哥幫拔機車鑰匙放車廂　「最後附1貼紙」讓萬人狂笑：都是套路

▲▼鑰匙沒拔被好心人幫收，一看紙條卻瞬間怒了，網笑生意做起來。（圖／爆廢公社公開版）

▲機車鑰匙沒拔，被好心人幫收，車主一看紙條卻瞬間怒了。（圖／爆廢公社公開版）

網搜小組／趙蔡州報導

不少機車族應該都有忘記拔鑰匙的經驗，如果遇到好心人幫忙拔鑰匙，可以說是運氣非常好。有一名網友在臉書表示，他日前機車鑰匙忘了拔，結果被路過的好心人放進後車廂，還貼心的附上一張小貼紙，讓他看了哭笑不得，照片一出引發網友熱議。

原PO在臉書社團「爆廢公社公開版」表示，他日前忘記拔鑰匙就離開，沒想到後來要騎車時，發現機車被貼了一張紙條，上面寫著「車主你好，你的車鑰匙沒拔，我幫你放車廂裡」，最後還貼心的附上一張鎖店的廣告小貼紙，讓他看了哭笑不得，直呼「恩……好心人！」

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▲▼鑰匙沒拔被好心人幫收，一看紙條卻瞬間怒了，網笑生意做起來。（圖／爆廢公社公開版）

▲好心人除了寫小紙條，還附上鎖匠的廣告貼紙。（圖／爆廢公社公開版）

照片一出吸引超過1萬人按讚討論，有人說「好心指數爆表啊」、「該哭還是該笑」、「車主應該有一種想打人的感覺」、「不怕車主賭爛不去喔」、「車主表示：謝謝你的好意，不過還好我有備用鑰匙」、「幫你拔鑰匙，還願意後續服務，太貼心了」、「滿滿的套路」、「原來是業配的部份」。

也有網友說「哈哈，我要笑死」、「自己的業績自己創造」、「好心人就是鎖匠啦」、「台灣人就是這麼貼心」、「暖心的故事」、「就當花錢消災，不然被偷騎走更麻煩啊」、「這個問題找機車行也可以解決」。

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