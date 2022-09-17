響應世界淨灘日　東森集團號召800人淨灘清出1395公斤廢棄物

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響應世界淨灘日　東森王令麟號召800人萬里淨灘清出1395公斤廢棄物

▲▼東森集團攜手淨灘守護海岸. 王令麟 。（圖／記者徐文彬攝）

▲東森集團在王令麟總裁(前排右6)帶領下，於世界淨灘日號召近800名志工前往萬里翡翠灣淨灘，新北市副市長劉和然(前排右5)也代表市長侯友宜到場共同參與。（圖／記者徐文彬攝，下同）

記者張惠媛／新北報導

環境永續與減少海洋廢棄物一直都是國際上備受關注的議題，致力公益21年的東森集團特別選在9月17日（六）「世界淨灘日」，由總裁王令麟號召集團員工，攜手輔仁大學、醒吾科技大學、世新大學、台北醫學大學、馬偕醫護、萬里國小等，近800人一同前往新北市萬里區翡翠灣海岸線舉行「攜手淨灘、守護海岸」淨灘活動，響應新北市政府的環境政策，新北市副市長劉和然與環保局長程大維也出席共襄盛舉，一起頂著豔陽、彎腰撿拾海灘上的廢棄物，總計清出1395.8公斤的廢棄物，以實際行動呼籲大眾共同為守護海洋盡一份心力。

▲▼東森集團攜手淨灘守護海岸. 王令麟 。（圖／記者徐文彬攝）

▲東森集團總裁王令麟將2022訂為「東森集團ESG元年」，帶領東森集團各企業朝向ESG的社會企業邁進。

東森集團長年投入社會公益和環境永續，更將2022訂定為「東森集團ESG元年」，以全力減少排碳、維護綠能環保為首要目標，東森集團總裁王令麟表示：「東森集團做公益已經21年，過去集中在關懷弱勢、偏遠地區兒童，現在我們與世界同行，2022為東森集團ESG元年，企業經營更要方方面面的保護環境，東森自然美防曬霜，物理性防曬的成分，不會傷害海洋，東森的自營產品，均會盡量使用台灣的原料、農產品，減少碳足跡，包裝也朝減塑努力，東森集團各企業將持續朝向ESG的社會企業邁進。」王令麟進一步感謝現場參與的淨灘志工：「今天是世界淨灘日，我們響應侯市長號召，一起來進行淨灘活動，非常感謝現場700多位志工出席，一起為土地盡一份心力，守護家園、環保做公益。」

台灣擁有美麗的海岸線景致，新北市萬里區翡翠灣海岸線更是北海岸知名，但隨著浪潮打上岸的海洋廢棄物卻充斥沙灘，不僅影響景觀，更是破壞環境的殺手，新北市副市長劉和然指出：「新北市的海岸線有122公里，在侯市長的政策之下，今年初迄今已舉辦600多場淨灘活動，今天很感謝東森集團號召六所學校師生、近800位志工，一同來參與淨灘活動，過去淨灘所清出來的垃圾，不能回收的垃圾佔可回收的5倍，且有7成以上都是生活垃圾。」根據美國海洋保育協會（The Ocean Conservancy）最新資料公布顯示，全球淨灘廢棄物前10名中，除了第1名菸蒂之外，另外9名多數與塑膠製品相關，包括寶特瓶（瓶蓋）、食品包裝袋、塑膠器皿等，垃圾一旦流入海洋當中、被海洋生物吞食，更會嚴重影響生態系統。

▲▼東森集團攜手淨灘守護海岸 。（圖／記者徐文彬攝）

▲現場近800位志工一同撿拾海洋廢棄物，場面壯觀。

新北市副市長劉和然說明：「目前全台已經有67家企業認養新北的海岸線，新北市政府也與海岸周邊共34個店家合作成立淨灘合作社，遊客如果吃完海產想淨灘，只要找到有標示淨灘合作社的店家，就可以領取淨灘工具，淨灘完成後打通電話就可以通知清潔隊來收，民眾在淨灘過程也能重新檢討我們可以如何保護環境。」新北市環保局長程大維亦呼籲民眾從減少使用一次性餐具開始做起，從日常生活中帶動環境教育的實踐，更是新北市政府的重要目標。

▲▼東森集團攜手淨灘守護海岸. 王令麟 。（圖／記者徐文彬攝）

▲▼東森集團總裁王令麟（圖中）與副市長劉和然(圖左)率先拿起垃圾袋與夾子，撿拾沙灘上的廢棄物，在熊媽媽買菜網工作的更生人阿凱(圖右)也號召多位更生人一起參與淨灘。

▲▼東森集團攜手淨灘守護海岸. 王令麟 。（圖／記者徐文彬攝）

「攜手淨灘、守護海岸」淨灘活動不僅帶動東森集團員工和六所學校師生一同投入海洋保護行動，而有「更生人企業家」之稱的東森集團總裁王令麟多年來積極幫助更生人復歸社會，攜手更保會為更生人提供更友善的職場環境，17日的淨灘活動也有8位更生人到場參與，高舉「正能量萬歲」標語，保護環境不分你我、共盡心力。

▼東森集團副總裁廖尚文(圖中)宣布，此次「攜手淨灘、守護海岸」淨灘活動共清出1395.8公斤的廢棄物。

▲▼東森集團攜手淨灘守護海岸 。（圖／記者徐文彬攝）

此次淨灘活動共清出1395.8公斤的廢棄物，大量的廢棄物擺放在一起的畫面格外驚人，參與淨灘的志工們看見成果也大呼驚訝：「原來我們的美麗海岸隱藏著這麼多廢棄物！」淨灘結束後東森集團也安排了抽獎活動，提供東森自然美精美保養品和精緻課程，最大獎為iPhone 13 128G，做環保還能拿好禮。2022東森集團ESG元年用實際行動拋磚引玉，就是要告訴大家，從自身做起，每一個小小的改變，都能對地球產生巨大的影響力。

▲▼東森集團攜手淨灘守護海岸 。（圖／記者徐文彬攝）

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