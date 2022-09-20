闆娘教唆9人圍毆！台中男上班首日被逼喝尿、活活打死　殘暴下場曝

▲蔣男（紅圈處）遭蛇蠍老闆娘亂棒虐殺，最後身影曝光。（圖／ET資料照）

記者陳韻如／台中報導

台中20歲蔣姓男子才剛上工第一天，就遭從事承包粗工的陳姓老闆娘糾眾凌虐致死。警方事後調查，陳女因不滿蔣男說她苛扣薪資、待遇不佳等，竟找來兒子及好友教訓蔣男，眾人持棍棒毆打，甚至逼喝檳榔汁、尿液等，將蔣男活活凌虐致死。台中地院近日審結，分別依傷害致死罪判謝男等9人7年1月至7年6月徒刑，而陳女則僅傷害罪輕判1年6月。

警方調查，蔣男身世坎坷、經濟狀況拮据，自小父親過世、母親改嫁，平日靠著打零工維生，還時常透過臉書尋找工作，後來在馮姓友人的介紹下，與人力派遣公司、從事承包粗工的陳姓闆娘熟識，但因他先前與馮男同住時，雙方就有租金等糾紛，後又在外聲稱，陳女苛扣薪資、待遇不佳等，引發馮男與陳女不滿。

根據判決，陳女2021年10月28日在蔣男到職第一天時，將人約至人力派遣公司內，先招待蔣男吃晚餐後，便只是其謝姓兒子等人前往教訓蔣男。當天晚上，謝男便帶著陳女旗下的盧姓、梁姓、鍾姓員工前往公司，並由謝、盧、梁分持甩棍或棍棒等物毆打蔣男，鍾男則在一旁觀看，期間4人還逼迫蔣男簽下本票。

▲警方上門搜查時，3名犯嫌正伴屍滑手機。（圖／ET資料照）

後來盧、梁兩人先行離開公司，謝、鍾又再度聯絡馮男，馮男則帶著其黃姓女友、姊姊、姊姊的林姓男友，以及一名楊姓友人到場，接著繼續毆打蔣男。陳女事後得知此事後，便要求兒子把蔣男帶到住處商談，但眾人抵達後，並未停手，依然持甩棍把蔣男打到奄奄一息。

事發當下，陳女還因擔心驚擾到鄰居，而指示眾人把蔣男帶至一處籃球場毆打，過沒多久，盧、梁兩人又開著借來的車到場會合，再將蔣男壓制一處產業道路，而這時陳女便先行離開，不再過問後續情形，但其餘9人仍持續毆打蔣男，甚至連鋁製球棒都被打凹，還逼迫蔣男喝下他們吐出來的檳榔汁、尿液，又命令蔣男磕頭道歉，並簽下多份和解書。

蔣男當時被打到雙眼瘀青、鼻子骨折、門牙斷裂、頂部頭皮裂傷、後頭部大片頭皮下出血等，全身無一處完好，最終不堪凌虐逐漸失去意識。後來，謝、盧、梁3人先行離去，但其他人卻並未將蔣男送醫，反而還將蔣男載往馮男位於彰化的租屋處，並將蔣男放置在屋內地板上等死。

直到隔天上午，蔣男因頭部、背腰臀部和兩手臂大片瘀傷，造成底下肌肉軟組織有大片腫脹出血，多量血液蓄積隔離於肌肉軟組織內，最終因失血過多休克死亡。而盧、梁兩人最終因良心不安，到警局自首，全案才因此曝光。

▲▼陳姓老闆娘教唆員工對蔣男施暴。（圖／ET資料照）

警方表示，當時獲報赴馮男租屋處逮人時，還有3名女子在蔣男遺體旁神色自若的滑手機，行徑相當囂張。

檢方偵辦後，最終依傷害致死等罪將陳女母子等10人提起公訴，而歷經數月審理，陳女始終否認動收毆打蔣男，也有不在場證明，法官認為，她雖後來有在住處及籃球場目睹兒子等人毆打蔣男的過程，但當時兩人下手時間較為短暫，傷害程度也較輕微，而即使她有指示兒子等人毆打蔣男，但她並未在目睹過程，根本不知道他們下手的輕重，因此最終僅依傷害罪嫌輕判她1年6月徒刑。

至於其他9名犯嫌，法官認為他們手段殘忍，犯罪其節慎重，對於社會治安危害重大，最終依傷害致死罪嫌判處謝男、馮男7年8月；盧男7年6月；馮男姊姊、林男7年3月；楊男、黃女、梁男7年2月；鍾男7年1月徒刑。全案可上訴。