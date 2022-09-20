ET專訪／黃珊珊擬推便宜版1280月票　構思金額曝光

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ET專訪／黃珊珊擬推便宜版1280月票　構思方案金額曝光

◎採訪：陳家祥、袁茵
◎攝影：林敬旻、宋良義

文／陳家祥

2022年底選戰腳步接近，首都之爭更是備受矚目。無黨籍參選人黃珊珊卸下副市長身分後，要力拼重返市府路1號，近期也開始推出政策願景，吸引選民目光。為了進一步鼓勵市民使用大眾運輸工具，黃珊珊在接受《ETtoday新聞雲》專訪時，拋出便宜版、範圍小的交通月票構想，初估金額在900元以下，盼能讓市民享有更多的福利。

黃珊珊說，台北市目前在便利的1280月票上，推出共享電動機車的加價購方案，「現在1280加300元可以騎好幾個小時，所以幾乎不需要去買機車」；而綠運輸的最後一哩路則是Youbike，台北市的捷運路網已經方便到15分鐘可到一個捷運站，靠騎腳踏車、走路，就可以到你要去的地方，真正做到綠運輸。

此外，黃珊珊也計畫要推出便宜版的交通月票，「我腦袋裡面想的是800、900元這樣子，我有跟交通局討論，就是有點小範圍區塊裡面的移動」，適合給學生族、上班族使用等，只在固定幾個站點上下車且不跨縣市的族群使用

黃珊珊指出，如果你只坐市區段，每天就是從萬華坐到南港，沒跨縣市的話，應該要想有更多優惠。她舉例，同樣花1280，淡水坐到南港、萬華坐到南港，享受到的優惠就有差，「如果上班族這樣固定只到定點，沒辦法完全享受到1280，因此有跟交通局討論是否能再降一些」。

▲台北市長候選人黃珊珊專訪。（圖／記者林敬旻攝）

▲黃珊珊考慮推出便宜版、小範圍的交通月票，盼進一步鼓勵市民使用。（圖／記者林敬旻攝）

交通月票柯文哲本提議2500　黃珊珊驚呼：乾脆不要推

黃珊珊也回憶，當時推動1280月票時她還是議員，「市長那時候講一個2500，我說2500真的就不要推了，會被罵翻」，後來柯市長的態度是一定要算出財源，而最大的財源是什麼？正是公有停車場收費來的停管基金。

「你停車收來的錢，停管基金是賺錢的，就要拿來做大眾運輸的推廣啊！」黃珊珊認為，為了鼓勵大眾運輸，那就把停管基金的錢拿出來，才把月票的成本壓下去，「過程裡就是要不斷討論，而最重要的是要補貼」。

近期因為選舉到了，桃園、基隆都有候選人提出要擴張1280月票的服務範圍。黃珊珊直言，「可以啊，付錢啊，你政府要補貼啊，你不補貼就說要1280坐到你家，你沒錢怎麼跟你算帳？台北市政府是拿紮紮實實的現金去付這個差價的！」

鼓勵大眾運輸捷運票價「凍漲」　黃珊珊要全力增業外收入

而面對捷運本業的獲利問題，近期也有過捷運票價調漲的討論。黃珊珊說，北捷票價20幾年沒漲是事實，但在鼓勵大眾運輸的前提下，漲票價不太可能，因此要做的就是讓北捷有更多業外收入。

黃珊珊說，在日本，地鐵是不賺錢的，賺錢的是整個商場跟不動產的開發，「以前都是做住宅，其實那是不對的、不會有商業效益，你本來就應該做商場」。黃說，將來不論是新的環狀線或是舊的捷運站，都會一個個「打開」變成商店街，增加捷運的業外收入，就不用漲票價。

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