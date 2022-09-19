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人行道寫「4字標語」超諷刺　一張照片讓眾人搖頭：台灣行人的悲哀

機車,機車掛鉤（圖／記者黃翊婷攝）

▲人行道上寫著「禁行機車」4字，照片引發網友熱議。（圖／記者黃翊婷攝）

網搜小組／趙蔡州報導

台灣交通亂象層出不窮，連許多外國人看了都直搖頭。臉書粉絲團「我是台灣行人I’m a pedestrian in Taiwan」日前就分享一張照片，內容是人行道上寫著4個大字，讓不少網友看了十分痛心，直呼「台灣行人真的悲哀」、「笑著笑著就哭了」。

經常關注台灣交通議題的臉書粉絲團「我是台灣行人I’m a pedestrian in Taiwan」17日PO出一張照片，畫面中是一條人行道，左邊放著一排YouBike，中間地面則寫著4個大字「禁行機車」，讓小編不禁疑惑「人行道上寫禁行機車？」

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▲▼人行道上寫「4字」超諷刺！全場搖頭苦嘆：台灣行人的悲哀。（圖／翻攝自我是台灣行人I’m a pedestrian in Taiwan）

▲人行道上寫著「禁行機車」4字。（圖／翻攝自我是台灣行人I’m a pedestrian in Taiwan）

照片一出引發網友熱議，許多人感嘆，「可恥吧，代表我們台灣人不是沒常識，就是公德心敗壞」、「台灣行人真的悲哀」、「真的很諷刺」、「笑著笑著就哭了」、「這不是常識嗎」、「乍看真的覺得荒謬，但笑著笑著就哭了」。

也有人反諷，「太棒了，可以開車」、「還好我都開車」、「大爺：開車的可以走對吧」、「台灣獨特文化」。

台北市警察局曾表示，人行道只供行人通行使用，騎樓、走廊、人行天橋、人行地下道及其他劃設供行人行走之道路都屬於人行道，根據《道路交通管理處罰條例》規定，汽機車禁止在人行道上行駛，違者可處600至1800元罰鍰。

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