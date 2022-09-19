德仁天皇還在英國！　父親明仁上皇今赴醫院動手術

▲明仁上皇與美智子上皇后。（圖／路透社）



記者王佩翊／編譯

日本宮內廳發表聲明稱，明仁上皇19日在上皇后美智子的陪同下，在東京大學醫學部附設醫院接受左眼的白內障手術。此外，預計25日將再度前往醫院接受右眼的白內障與青光眼手術。

根據《日本放送協會》報導，明仁上皇19日上午9時半左右抵達東京大學附設醫院，準備接受白內障手術。而美智子上皇后也在當天上午10時左右抵達醫院，陪同手術。明仁上皇當天手術完成後，上午便與美智子上皇后一同離開醫院。

宮內廳指出，明仁上皇因為罹患白內障，眼部水晶體混濁情形持續惡化，根據醫師判斷，雙眼都必須接受手術治療。而19日進行的是左眼的白內障手術，由於右眼除了白內障外，還有青光眼的症狀，因此25日將再度前往醫院，接受右眼的白內障與青光眼手術。

▲明仁上皇預計25日還要再次前往醫院接受手術。（圖／達志影像／美聯社）



明仁上皇高齡88歲，7月才剛傳出罹患右心臟衰竭。宮內廳表示，明仁上皇6月在健康檢查中查出胸水症狀，且在血液檢查中發現被視為是「心臟衰竭診斷指標」的BNP數值有上升趨勢，因此7月24日在東京大學醫院接受進一步MRI檢查，證實三尖瓣閉鎖不全，引發右心臟衰竭。所幸明仁上皇本人並沒有出現自覺症狀。不僅如此，他在2012年2月曾經在東京大學醫院接受心臟冠狀動脈繞道手術（CABG）。

美智子上皇后也曾罹患白內障，7月24日才剛接受白內障雷射手術，目前恢復情形良好。不過她8月被診斷出右小腿「深部靜脈血栓」，並前往宮內廳醫院進行進一步的檢查。

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