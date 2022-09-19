北市30年老屋佔比逾七成！　陳時中喊：4年內都市更新達兩成

▲花蓮縣玉里鎮中山路二段倒塌7-11。（圖／記者湯興漢攝）

記者皮心瑀／台北報導

接連2起強震重創花東地區，眼見花蓮玉里房屋倒塌等災情傳出，民進黨台北市長參選人陳時中表示，根據內政部統計，北市屆齡30年以上老屋同樣相當多，佔比高達七成以上，因此他端出新政策推動危老更新，目標是4年內都市更新達兩成。

陳時中指出，連續兩日在台東發生芮氏規模六以上的地震，加上大小餘震不斷，影響全台。大家擔心的玉里房屋倒塌受困的4位民眾全數獲救，其他狀況正盡速復原，政府也緊急搶修道路，協助受困山區的民眾盡快平安返家。而根據內政部統計，北市屆齡30年以上老屋，佔比高達七成以上。此外，還包括17處整建住宅、84處海砂屋及110處危險建築亟需處理。台灣本身的地震帶密布，多數危老建物的防震結構與耐震度堪憂；近日地震頻繁，更凸顯市府優先處理危老都更的必要性。

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陳時中表示，若他當市長，將以先前提出「1個決心、2個願景、3大團隊、4大策略」作為理念核心，加速危老都更，維護台北市民的居住安全，具體落實目標包括透過降低公辦都更門檻，以意願高低安排優先順序，4年內都市更新達兩成；第二，主張公權力化被動為主動，全面調查老舊危險建物；增加住都中心人力，積極介入推動，擴大住都中心，設立都更專案小組；第三，由專人輔導和預審相關公文，提高效率加速進行，避免因行政程序繁瑣致曠日廢時，建立完善「預審制」。

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陳時中強調，除了天災發生時的緊急應變，大家也該保持危機意識。同時追本溯源，從根本去改善北市整體建築體質，實事求是，運用都市計畫減少危老建築數量。由於都更改建攸關自身權益與居住安全，需審慎理性思考，因此提高民眾對「建築耐震標準」的認同度十分重要。藉由科學化評估，建立一個成本、住民、建商、市府四方之間的良性循環。有共識，才能順利推動危老更新，帶給市民一個足以實現的願景。