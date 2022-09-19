　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

北市30年老屋佔比逾七成！　陳時中喊：4年內都市更新達兩成

▲▼花蓮縣玉里鎮中山路二段倒塌7-11。（圖／記者湯興漢攝）

▲花蓮縣玉里鎮中山路二段倒塌7-11。（圖／記者湯興漢攝）

記者皮心瑀／台北報導

接連2起強震重創花東地區，眼見花蓮玉里房屋倒塌等災情傳出，民進黨台北市長參選人陳時中表示，根據內政部統計，北市屆齡30年以上老屋同樣相當多，佔比高達七成以上，因此他端出新政策推動危老更新，目標是4年內都市更新達兩成。

陳時中指出，連續兩日在台東發生芮氏規模六以上的地震，加上大小餘震不斷，影響全台。大家擔心的玉里房屋倒塌受困的4位民眾全數獲救，其他狀況正盡速復原，政府也緊急搶修道路，協助受困山區的民眾盡快平安返家。而根據內政部統計，北市屆齡30年以上老屋，佔比高達七成以上。此外，還包括17處整建住宅、84處海砂屋及110處危險建築亟需處理。台灣本身的地震帶密布，多數危老建物的防震結構與耐震度堪憂；近日地震頻繁，更凸顯市府優先處理危老都更的必要性。

陳時中表示，若他當市長，將以先前提出「1個決心、2個願景、3大團隊、4大策略」作為理念核心，加速危老都更，維護台北市民的居住安全，具體落實目標包括透過降低公辦都更門檻，以意願高低安排優先順序，4年內都市更新達兩成；第二，主張公權力化被動為主動，全面調查老舊危險建物；增加住都中心人力，積極介入推動，擴大住都中心，設立都更專案小組；第三，由專人輔導和預審相關公文，提高效率加速進行，避免因行政程序繁瑣致曠日廢時，建立完善「預審制」。

陳時中強調，除了天災發生時的緊急應變，大家也該保持危機意識。同時追本溯源，從根本去改善北市整體建築體質，實事求是，運用都市計畫減少危老建築數量。由於都更改建攸關自身權益與居住安全，需審慎理性思考，因此提高民眾對「建築耐震標準」的認同度十分重要。藉由科學化評估，建立一個成本、住民、建商、市府四方之間的良性循環。有共識，才能順利推動危老更新，帶給市民一個足以實現的願景。

►連假後低頭可見腳趾 凹背可看曲線的秘密

►「3D剪裁」PLAYBOY平口褲超優惠！包覆性、舒適度都滿分

ET快訊
住在震央剛好錄下6.8強震　他嚇到狂叫...大理石桌震到折半
快訊／地震水管炸裂！　高雄3.8萬戶今晚停水6hrs　
921太平全倒戶震怕了　怒訴：房子倒22年還在繳貸款
快訊／台北101消防測試「真的噴水」！　櫃位全濕透
連3天大地震！北台灣超搖卻「收不到警報」　氣象局曝發訊標準
哈利遭「差別待遇」心碎！獲准穿軍裝守靈　肩上1標誌卻被拔

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

恩恩爸「突襲」新北市政總質詢　要求侯友宜開啟行政調查扛責

周玉蔻成超級助選員？　他酸「水肥大隊隊長」：陳時中票都跑光了

全台震不停！陳時中：優先處理危老建築　降低公辦都更門檻

北市30年老屋佔比逾七成！　陳時中喊：4年內都市更新達兩成

立法院23日開議杯葛蘇貞昌？　國民黨團提四要求：視救災情況決定

鍾東錦競選總部今落成　徐定禎總部9／21成立

快訊／今增31死！40多歲癌男「接種三劑疫苗」　確診12天亡

綠評估林智堅回歸效果始料未及　「帶來扭轉新竹選局能量」

反批饒慶鈴放任部屬罵蔡英文　劉櫂豪：政治語言製造對立

快訊／傳10月底開放國門「0+7」　蘇貞昌：會先預告再實施

IU宣布未來「不唱《好日子》」了！　這2首熱門曲演唱會再也聽不到

住在震央剛好錄下6.8強震　他嚇到狂叫...大理石桌折半

10歲童遇6.4強震超冷靜！　躲桌底呼喊愛犬抱緊避難

玉里小7倒塌「媳婦孫女受困」　阿伯焦急哽咽：她腳被壓住了

台東6.8強震101阻尼器動了　她拍下巨球狂搖：嚇到腿軟

鐵線打開腳鐐！趁就醫越獄　陳坤和穿病人服偷車脫逃

地震來襲！孫抱住阿嬤26秒　成「人肉防護罩」暖喊：別怕

王心凌挑戰不被認出：叫我楊丞琳！　嗆汪東城「年紀大還偶包重」XD

騎士停逆向道等紅燈！　大車差點擦邊仍0反應

花蓮高寮大橋斷裂整個塌陷　東里站雨棚掉落壓到自強號

恩恩爸「突襲」新北市政總質詢　要求侯友宜開啟行政調查扛責

周玉蔻成超級助選員？　他酸「水肥大隊隊長」：陳時中票都跑光了

全台震不停！陳時中：優先處理危老建築　降低公辦都更門檻

北市30年老屋佔比逾七成！　陳時中喊：4年內都市更新達兩成

立法院23日開議杯葛蘇貞昌？　國民黨團提四要求：視救災情況決定

鍾東錦競選總部今落成　徐定禎總部9／21成立

快訊／今增31死！40多歲癌男「接種三劑疫苗」　確診12天亡

綠評估林智堅回歸效果始料未及　「帶來扭轉新竹選局能量」

反批饒慶鈴放任部屬罵蔡英文　劉櫂豪：政治語言製造對立

快訊／傳10月底開放國門「0+7」　蘇貞昌：會先預告再實施

限時秘境！苗栗甜根子草海盛開中　置身「秋月雪世界」當絕美花仙

女王不想要「無聊的葬禮」　前約克大主教曝：國葬將會溫暖人心

北市牛肉麵國際大賞奪銅牌　台北六福萬怡推第2碗5折優惠

震不怕！21層以上高樓年增200棟　去年高雄占大宗

地震家裡狂晃！　狗狗驚慌狂奔喵星人找掩護撞飛紙箱

黑熊闖屋「踏踏」不忘「咬鎖關門」　懂禮貌笑翻網：比我小孩還乖

溫妮報喜宣布要開唱了！　搶先曝光「演唱會嘉賓」　

奶酥界「LV」實體店開幕！兔兔吐司獨一無二　韓風主視覺專攻外帶客

客家小炒全國爭霸準決賽開打！國際名廚驚豔客家創意新食尚

吊燈搖到「狂晃轉圈」！她站正下方淡定指揮　網驚：地表最強員工

糊塗人夫拍水龍頭邀功！正宮一看竟抓到「全裸小三」

政治熱門新聞

中央開災害應變會　台東交觀處長怒

快訊／災變中心「唸完稿就走」挨轟冷血　蔡英文道歉了！

台東處長轟「蔡英文唸完稿就走」　饒慶鈴也嘆：大家的時間被乾耗掉

10月底廣開國門0+7！　擬10月20、27日行政院會前後宣布

最新民調：桃市選情膠著　鄭運鵬29.7％、張善政28.9％

蔡英文「唸完稿就走」挨轟冷血　王浩宇嗆饒慶鈴：搞什麼政治鬥爭

大豐、TBC申請鏡電視取代TVBS鬧上NCC

不是趴下就好！內政部整理「地震避難包」必備品　7法寶提高獲救機率

周玉蔻今爆蔣孝嚴秘辛　「床單案女主不姓王、不姓李」

被嗆「投陳時中等於投她」　周玉蔻反擊：你以前如何諂媚我？

花蓮有國小被震塌！　Kolas Yotaka憂心：玉里現在傷亡人數不明

蔡英文「唸完稿就離開」遭轟冷血　消防署道歉：內部作業疏失

天花板被震塌！八德國民運動中心也是12億工程？　媒體人揭內幕

蔡英文「唸完稿就走」！黃暐瀚：政府已失能

更多熱門

相關新聞

921太平全倒戶震怕了　怒訴：房子倒22年還在繳貸款

921太平全倒戶震怕了　怒訴：房子倒22年還在繳貸款

在921大地震即將滿23年時，台灣又發生強震，讓台中市太平區原「新坪生活公園」社區曾經的受災戶嘆，當時全倒至今，依舊重建無望「感覺一路被霸凌了22年」，藉由此次時間上十分巧合的大地震，盼望讓這些老住戶燃起重建曙光。

周玉蔻成超級助選員？　他酸「水肥大隊隊長」：陳時中票都跑光了

周玉蔻成超級助選員？　他酸「水肥大隊隊長」：陳時中票都跑光了

大地震收不到警報　氣象局曝標準

大地震收不到警報　氣象局曝標準

全台震不停！陳時中：優先處理危老建築　降低公辦都更門檻

全台震不停！陳時中：優先處理危老建築　降低公辦都更門檻

強震震倒圍牆壓住浪浪

強震震倒圍牆壓住浪浪

關鍵字：

地震氣象局餘震陳時中2022九合一大選2022台北市長

讀者迴響

熱門新聞

高山強震「恐怖山鳴」她遭甩飛尖叫

先開門是錯！消防署地震避難8大SOP

學者預測下個強震可能在這地方

台東6.8強震　101阻尼器搖1分鐘

600人困六十石山「比想像嚴重」！最新獲救畫面曝

近期還有大地震？學者、關聖帝君都預言這區

中央開災害應變會　台東交觀處長怒

星巴克9／19起「全品項買一送一」

台北101狂搖瘋傳　官方罕見澄清

「2023請假攻略」來了！請4爽休16天

比東區好逛！台北1商圈年輕人激推

李芷婷求「放過我」凌晨連發黑白文！

玉里超商倒塌要拆　屋主臉色沉重

IU坦承「耳朵出問題」已1年：我無法控制

快訊／災變中心「唸完稿就走」挨轟冷血　蔡英文道歉了！

更多

最夯影音

更多
IU宣布未來「不唱《好日子》」了！　這2首熱門曲演唱會再也聽不到

IU宣布未來「不唱《好日子》」了！　這2首熱門曲演唱會再也聽不到
住在震央剛好錄下6.8強震　他嚇到狂叫...大理石桌折半

住在震央剛好錄下6.8強震　他嚇到狂叫...大理石桌折半

10歲童遇6.4強震超冷靜！　躲桌底呼喊愛犬抱緊避難

10歲童遇6.4強震超冷靜！　躲桌底呼喊愛犬抱緊避難

玉里小7倒塌「媳婦孫女受困」　阿伯焦急哽咽：她腳被壓住了

玉里小7倒塌「媳婦孫女受困」　阿伯焦急哽咽：她腳被壓住了

台東6.8強震101阻尼器動了　她拍下巨球狂搖：嚇到腿軟

台東6.8強震101阻尼器動了　她拍下巨球狂搖：嚇到腿軟

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【最高折200】喵汪月光趴

【最高折200】喵汪月光趴

毛孩月光趴踢來囉！9/1-9/30毛毛商城滿額最高折200，單筆999元以上再送50元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面