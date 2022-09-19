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勇敢回歸日常！國泰金控攜手雲門　再創萬人震撼地表藝文盛宴

▲▼國泰金控,舞蹈,雲門舞集。（圖／國泰金控、雲門舞集提供）

▲「2022國泰雲門隨行吧」雲門舞集戶外公演，拉出巨幅布條「勇敢向前」。（圖／雲門舞集提供）

生活中心／綜合報導

「勇敢向前」這面需要超過20人撐起的大布條一字拉開，彷彿向世界宣告，「地表最大戶外舞蹈表演盛宴正式回歸！」長期支持臺灣藝文活動的國泰金控，27年來持續支持享譽國際的「雲門舞集」舉辦大型公演，將藝術帶進臺灣的每個角落，今年更打造藝術走入生活的「國泰雲門隨行吧」全新品牌與系列活動，透過深入日常生活場景的藝文和舞蹈，鼓舞民眾發現藝術美好，激發出勇氣擁抱變化！

▲▼國泰金控,舞蹈,雲門舞集。（圖／國泰金控、雲門舞集提供）

▲戶外公演活動空拍、萬人齊聚。（圖／國泰金控提供）

今年全球皆面臨國際局勢驟變帶來的挑戰，以及新冠疫情爆發後的衝擊和焦慮，適逢國泰金控60週年，期許能將60週年「你比你想的勇敢」的品牌理念推廣給社會大眾，鼓勵所有人面對外在不確定環境時，內心可以勇敢擁抱變化，相信自己能勇敢向前。即使面對低潮，藉由藝文鼓舞人心，勇敢回歸日常！

▲▼國泰金控,舞蹈,雲門舞集。（圖／國泰金控、雲門舞集提供）

▲「2022國泰雲門隨行吧」雲門舞集戶外公演，圖左起為主持人曾寶儀、國家兩廳院藝術總監劉怡汝、雲門藝術總監鄭宗龍、國泰金控總經理李長庚。（圖／雲門舞集提供）

國泰金控總經理李長庚也特別前往兩廳院藝文廣場與上萬民眾一同欣賞演出，他表示，「國泰金控攜手雲門舞集，27年來從大城市深入偏鄉，在臺灣各地已經舉辦超過270場公演和巡演、累積超過250萬人次的共同參與，從戶外大型公演到社區、校園、博物館、車站，將國際盛譽的精彩演出帶回臺灣的每一寸土地。國泰金控希望能透過雲門的舞蹈藝術感動人心，讓藝術走進大眾日常生活之中。」

▲▼國泰金控,舞蹈,雲門舞集。（圖／國泰金控、雲門舞集提供）

▲「2022國泰雲門隨行吧」雲門舞集戶外公演《霞》台北場。（圖／雲門舞集提供）

國泰雲門隨行吧今年選在彰化、臺北兩地舉行暌違兩年的戶外公演，特別挑選演出藝術總監鄭宗龍最新作品《霞》，舞作編創的靈感來自於疫情的啟發，期透過舞作帶給社會勇氣及前進的力量！走過兩年多疫情的挑戰，這也是接下雲門舞集藝術總監的鄭宗龍，第一次與國泰金控攜手舉行的大型戶外公演，透過精心設計的演出內容及畫面呈現，鼓勵民眾面對未來挑戰，從中獲得振奮的滿滿力量和感動。

▲▼國泰金控,舞蹈,雲門舞集。（圖／國泰金控、雲門舞集提供）

▲「2022國泰雲門隨行吧」與雲門共舞，跳進全臺最美遊客中心，傍著日月潭首日吸引近千名觀眾參與。（圖／雲門舞集提供）

除了精彩的戶外公演，國泰雲門隨行吧也在8月舉辦「與雲門共舞」社區巡演，走入花蓮火車站、雲林縣立體育館、日月潭向山遊客中心、台南市立圖書館進行8場巡演，吸引超過7,000名民眾參與，難得的假日藝術休閒，與舞者近距離互動，感受舞蹈歡樂氛圍，一個小時的視覺、聽覺享受，讓觀眾們都找到「藝術即生活」的難忘體驗。

▲▼國泰金控,舞蹈,雲門舞集。（圖／國泰金控、雲門舞集提供）

▲國泰雲門隨行吧在8月舉辦「與雲門共舞」社區巡演，讓觀眾們都找到「藝術即生活」的難忘體驗。（圖／國泰金控提供）

「藝術，其實就在生活之中」是國泰金控支持藝文活動的信念，為鼓勵每個人都可以從生活中找到屬於自己的藝術視角，國泰金控今年打破傳統推出「生活藝術隨我行」AR濾鏡，藉由虛實串接共創藝術，多位網紅共同響應造成網路旋風，超過4,000人跟風使用，多達13萬次的社群曝光！網友們發揮各種創意，拍下日常生活穿搭或旅途風景，透過網路社群，也能實踐生活即藝術的多元樣貌，用藝術重拾生活能量。

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