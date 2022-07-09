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舞動燦爛亮麗人生　郭玲娟分享「我的舞蹈人生-走出台灣看世界」！

▲台南市勞工局9日特別邀請藝姿舞集團長郭玲娟，分享「我的舞蹈人生」，長黃偉哲百忙之中親臨會場對郭團長表示感謝。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市勞工局9日特別邀請藝姿舞集團長郭玲娟，分享「我的舞蹈人生」，長黃偉哲百忙之中親臨會場對郭團長表示感謝。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市勞工局9日邀請藝姿舞集團長郭玲娟，分享「我的舞蹈人生」，演講會的彩蛋驚喜是市長黃偉哲百忙之中親臨會場，特別感謝郭團長在舞蹈創作元素中加入在地文化特色，呈現台南亮點，讓台南被世界看見，也讓人感動身為台灣人的驕傲，希望「藝姿舞集」，仍持續努力而且台南也會永遠當您舞團的幕後支援。

台南市勞工局除致力協助市民就業，更希望協助市民追求幸福快樂的人生，勞工局自2019年起，持續舉辦「職場ㄟ大小事，分享創造共好」系列講座，邀請各行各業專家、學者講授新知、分享經驗。

▲台南市勞工局9日特別邀請藝姿舞集團長郭玲娟，分享「我的舞蹈人生」，長黃偉哲百忙之中親臨會場對郭團長表示感謝。（圖／記者林悅翻攝，下同）

勞工局長王鑫基表示，市長就任時就以「希望家園」作為施政理念，營造自由、美好的宜居家園，促進勞工工作與生活的平衡，不只要勞工有安全的工作環境，更要有健康的幸福人生。勞工局每月辦理「職場ㄟ大小事，分享創造共好」系列講座，作為市民知識分享共好平台，每場講座深受好評，本月特別邀請郭團長經驗分享精湛舞藝-躍動精彩人生。

▲台南市勞工局9日特別邀請藝姿舞集團長郭玲娟，分享「我的舞蹈人生」，長黃偉哲百忙之中親臨會場對郭團長表示感謝。（圖／記者林悅翻攝，下同）

「一生懸命、命中註定」啟動舞台生命量能，郭團長談到，4歲時開始學習舞蹈之路，學習期間雖有轉折，但最終還是回到最愛的舞蹈領域，彷彿就像是命中註定，一生與舞蹈結下不解之緣，她說：「人生每走一步都是有意義的養分，不同的轉彎，會有不同的風景。」，一點一滴累積實力，會慢慢注入生命能量，等到適當時機，爆發出人生光彩！

▲台南市勞工局9日特別邀請藝姿舞集團長郭玲娟，分享「我的舞蹈人生」，長黃偉哲百忙之中親臨會場對郭團長表示感謝。（圖／記者林悅翻攝，下同）

在1993年文化大學舞蹈系畢業後，回到台南培育故鄉在地舞者，貢獻所學，致力培養後進，在一次海外演出時被問及「台灣民族舞蹈和中國民族舞蹈有何不同」，於是開始思考什麼樣的舞蹈才是屬於台灣的民族舞蹈。為了找出屬於台灣的民族舞蹈，於1996年成立「藝姿舞集」擔任團長，朝著傳遞宣揚臺灣本土文化使命前進。

▲台南市勞工局9日特別邀請藝姿舞集團長郭玲娟，分享「我的舞蹈人生」，長黃偉哲百忙之中親臨會場對郭團長表示感謝。（圖／記者林悅翻攝，下同）

郭團長回憶兒時多次參與廟會活動的記憶，以迎神賽會中跳鼓陣、婆姐陣和車鼓陣動作元素，創作第一個屬於台灣的民族舞蹈，除從台灣廟會陣頭中汲取創作元素外，還有臺灣歷史、花卉產業、隱沒在台灣社會中的少數族群、台灣節日風俗等，都是舞團創作及展演的特色，因深具台灣獨特文化風格，發展出舞團獨特的特色，而且優質演出當然成為傳遞台灣重要文化推手，25年來已應邀參加英國、法國、德國、義大利、荷蘭、等10餘個國家60幾個城市演出及多次隨政府出訪演出。她激動表示：「我的夢想是透過舞蹈到世界各地，傳揚臺灣的文化。」在異國的舞臺才真正感受到自身文化的重要，表演結束享受國外嘉賓安可喝采的榮耀與驕傲，以及分享傳遞台灣文化美好的感動。

▲台南市勞工局9日特別邀請藝姿舞集團長郭玲娟，分享「我的舞蹈人生」，長黃偉哲百忙之中親臨會場對郭團長表示感謝。（圖／記者林悅翻攝，下同）

勞工局精心規劃「職場ㄟ大小事，分享創造共好」課程，安排不同專業領域課程，讓市民利用假日輕鬆學習，自我充實及成長，下一場次課程預計在8月13日邀請榮獲「2020國家工藝成就獎」的人間國寶陳啟村老師，與市民朋友分享「好職人系列：當代魯班-心之藝」，相關課程內容及報名方式登載於勞工局網站，報名網址: https://goo.gl/KPJXmV，歡迎大家踴躍報名參加。

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