

▲新竹市2022仲夏藝文季「雲門舞集」戶外公演延期一日。（圖／新竹市府提供）

記者陳凱力／新竹報導

新竹市政府原訂111年9月3日（六）於市府前廣場辦理2022仲夏藝文季壓軸場，由「雲門舞集」帶來經典舞作《十三聲》，考量受軒嵐諾颱風外圍環流影響，北部地區可能有大量降雨，周日下半天雨勢趨緩。經與雲門舞集討論後，活動延期至9月4日(日)晚間19:30開演，以提供觀眾朋友最好觀賞品質。

另為維持活動進行圓滿順暢，部分道路實施封路管制措施，請用路人提前改道，造成不便敬請見諒。詳細管制時間及路段資訊說明如下﹕

一、111年9月1日（星期四）8時至18時，中正路（中央路－英明街）往北大路方向外側道路封閉。

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二、111年9月1日（星期四）22時至9月2日（星期五）5時，中正路（中央路－世界街）及中山路（中正路－大同路）道路封閉。

三、111年9月2日（星期五）19時至24時，中正路（中央路－世界街）及中山路（中正路－大同路）道路封閉。

四、111年9月3日（星期六）19時至24時，中正路（中央路－世界街）及中山路（中正路－大同路）道路封閉。

五、111年9月4日（星期日）12時至24時，中正路（中央路－世界街）、中山路（中正路－大同路）及英明街（中正路－大同路）道路封閉。

六、111年9月5日（星期一）0時至7時，中正路（中央路－英明街）往北大路方向兩車道封閉。

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