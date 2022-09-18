日網友瘋狂關注台灣6.8強震！「台灣大丈夫？」秒登推特熱搜

▲台灣發生規模6.8地震，引發日本網友關心。（圖／東森寵物雲花蓮玉里店授權提供、推特）

記者王佩翊／編譯

台東18日下午2時44分發生規模6.8地震，日本氣象廳則是觀測到規模7.2，甚至對沖繩縣發布海嘯注意報。而台灣連日的地震也引發日本網友關注，不但「規模7.2」登上日本推特的流行趨勢第一名，「台灣地震」、「台灣大丈夫（台灣沒事嗎）」也都瞬間上榜。

▲台灣地震登日本推特流行趨勢。（圖／翻攝自推特）



日本氣象廳在台東規模6.8地震後，對沖繩縣宮古島、八重山地區發布海嘯注意報。日本列島目前因超級颱風「南瑪都」準備襲擊，九州地區已有300多萬人被要求避難，由於南瑪都路徑有可能會直接穿越整個日本列島，因此當地民眾也不敢大意。

儘管如此，在台灣面臨規模6.8強震時，日本網友仍表示極大關注，甚至「規模7.2」的關鍵字一舉登上日本推特的流行趨勢第一名，而「M7.2」則是第八名。另外，「台灣地震」、「台灣大丈夫（台灣沒事吧）」等也都登上熱門搜尋。

▲日網友洗版狂問，「台灣沒事吧？」（圖／翻攝自推特）

直到現在仍有許多日本網友推特發文詢問台灣狀況，並表示如果有需要協助，請日本政府一定要好好報恩。

▲▼玉里東森寵物雲「貨架倒塌」罐頭撒滿地，路面裂開騎士全看傻。（圖／東森寵物雲花蓮玉里店授權提供）



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