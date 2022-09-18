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台東6.8強震餘震不斷　全台道路12處坍塌管制搶修中

▲瑪家鄉屏專五道路至舊筏灣道路16公里處受地震影響，坍方面積擴大 。（圖／瑪家鄉公所提供，下同）

▲瑪家鄉屏專五道路至舊筏灣道路16公里處受地震影響，坍方面積擴大 。（圖／瑪家鄉公所提供，下同）

記者張君豪／綜合報導

今天18日下午14時44分台東地區發生規模6.8地震，根據中央氣象局遙測地震規模、台東地區最大震度達6強級，花蓮地區震度達6弱級，全台震度皆達4級以上，公路總局所屬養護工程處已立即派員巡查轄管省道路況，公路總局應變小組持續開設，經巡查轄區道路災情，截至18日17時50分全台道路統計災情、管制路段如下：

一、預警性封閉路段1處：
（1）高雄市桃源區台20臨105線0K~44K（梅山口至向陽路段），預計19日17時恢復常態管制。（19日17時至20日08時實施常態夜間封閉）

二、道路災阻路段5處：
（1）花蓮縣玉里鎮台9線278K+689~279K+264玉里大橋橋面龜裂。
（2）台東縣鹿野鄉台9線339K+400北上路段邊坡坍方，預計今日18時恢復雙向通行。
（3）台20線192K（新武路段）邊坡坍方阻斷，預計今日18時恢復雙向通行。
（4）台20線195K（新武路段）邊坡坍方阻斷，預計今日18時恢復雙向通行。
（5）台30線32.5K路面龜裂，下陷落差10~20公分，預計明（19）日09時恢復雙向通行。

三、道路災情路段6處：
（1）嘉義縣大埔鄉台3線321K（澐密戰備路段）落石坍方，無人員傷亡，已於16:48單線雙向通車。
（2）花蓮縣玉里鎮台9線275K玉興橋I型梁4支掉落，12支位移。未開放通行施工區域內，不影響通行。
（3）花蓮縣玉里鎮台9線282K+200安通橋有龜裂、隆起情況。
（4）花蓮縣玉里鎮台9線290K竹田路段路面隆起，目前可單線雙向通行。
（5）花蓮縣富里鄉台9線300K路基隆起。
（6）台東縣成功鎮台11線119K嘉平5號橋伸縮縫龜裂，尚可通行。

針對今天台東縣強震、公路總局籲請用路駕駛，地震過後山區道路易發生坍方、落石，路況難以掌握，如非必要請勿進入山區道路，並請隨時注意公路兩側設立之公路資訊看板（CMS）所提供之最新交通管制、防災資訊，多利用公路總局智慧化省道即時交通資訊服務網（http://168.thb.gov.tw）、幸福公路APP及公路總局呼籲民眾特別注意本局道路訊息及警廣訊息，並建議改行替代道路以維安全。

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