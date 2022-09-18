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女王國葬要花多少錢？外媒估英政府「噴近2億」　維安費用驚人

▲▼ 英國女王伊莉莎白二世。（圖／達志影像／美聯社）

▲ 已故的英國女王國葬將於19日舉行。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

英國女王伊莉莎白二世8日辭世，19日將舉行國葬，可能成為有史以來最大規模全球電視盛事。政府未透露葬禮所需費用，但外媒結合歷年重要王室成員葬禮費用、人力及安全成本與通膨數據，估算金額將超過女王母親葬禮，約需新台幣近2億元，其中又以維安費用最為驚人。

綜合紐時、澳洲新聞網等外媒，英國政府僅稱會在適當時機公布女王國葬細節，最終情形也得等到當天才會揭曉，但包括精心準備的遊行、守夜、瞻仰儀式及大螢幕轉播在內，費用預料相當可觀，且須由國家全額負擔。

即便扣除通膨因素，女王國葬費用預計仍將超過英國上一次國葬，也就是1965年首相邱吉爾的葬禮，也將超過女王母親伊莉莎白王太后，但不太可能超越亞歷山大大帝紀錄，成為史上最貴。

根據英國下議院一份報告，2002年的伊莉莎白王太后葬禮估計花費540萬英鎊（約新台幣1.9億元），包括3天瞻仰儀式的82.5萬及430萬安保費用。且自她逝世到舉行葬禮，有多達11800名警察與1200名文職人員值勤。

▲▼英國女王伊莉莎白二世8名孫子女出席守靈儀式。（圖／達志影像／美聯社）

▲ 女王8名孫子女17日晚間為祖母守靈。（圖／達志影像／美聯社）

回顧過去王室成員葬禮，女王夫婿菲利普親王去年過世，葬禮循本人意願，也因新冠疫情影響而從簡，僅開放30人弔唁且不公開下葬，大大降低安全費用。

查爾斯三世前妻黛安娜王妃深受英國人民愛戴，1997年車禍逝世後未開放公眾瞻仰，安葬於聖詹姆士宮（St James's Palace），全球估計多達25億人透過電視收看轉播，葬禮估計花費500萬英鎊（約新台幣1.8億元）。

近年各國重要人物葬禮則包括2004年逝世的美國前總統雷根（Ronald Reagan），花費4億美元（約新台幣125億元）；天主教教宗聖若望保祿二世（John Paul II）2005年的葬禮加上本篤十六世（Benedict XVI）就任相關儀式約花費890萬歐元（約新台幣2.8億元）。

儘管英國正處於通膨危機，女王國葬仍可能受到民眾期待。倫敦國王學院歐洲政治與外交教授梅農（Anand Menon）就指出，英國人「非常善於忍受這種矛盾」，因為葬禮就是葬禮，且畢竟是女王的葬禮，加上這讓英國有機會舉辦有史以來最大外交盛會，各國王室、世界領袖都將出席，包括美國總統拜登。

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