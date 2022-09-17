全城警戒！倫敦為國葬祭最強維安　出動SAS精銳「規模超越奧運」

▲倫敦將在女王19日的國葬上，祭出強度空前的維安規模。（圖／達志影像／美聯社）

記者葉睿涵／綜合報導

英女王的國葬儀式將在19日舉行，屆時預計將有多達500位國王、總統與總理的重量級外賓參與。為了安全起見，倫敦將祭出史上最大規模的維安陣容，出動特種空勤團（SAS）與2000名從其他地區調來的警力，一同支援倫敦警察維安。

據《鏡報》報導，英國即將在19日迎來女王國葬儀式，倫敦警方除了要保護多位王室成員外，屆時也有來自200個國家、預計多達500名的重量級外賓將參與典禮，因此警方高度警戒，除了增加2000警力支援倫敦警方外，還特別出動了精銳部隊SAS以「鐵桶防禦」應對，維安規模超越古今，就連倫敦奧運的維安陣容也相形見絀。

▲狙擊手將被部署在制高點待命。（圖／達志影像／美聯社）

倫敦警方指出，由於當天預計會有數十萬人湧入倫敦，因此警方將在市中心部署超過36公里的路障，並派出武裝警察在街頭巡邏。與此同時，便衣警察也將混入人群中駐守，而狙擊手也會被部署在制高點或屋頂上嚴陣以待。至於SAS精銳部隊，警方透露，他們會在首都附近的隱蔽位置待命，並在發生襲擊時出動。

由於女王在14日移靈時，曾發生有民眾衝出馬路，以肉身擋住查爾斯三世座駕的狀況發生，因此警方決定出動最高規格的警戒，勢要讓國葬順利進行。截至16日為止，倫敦警方已「因一系列罪行」逮捕了34人，而警方也呼籲民眾成為警方的「眼和耳」，一旦發現有任何可疑情況就立即報警，以免憾事發生。