農水署桃管處愛水健走　新屋區熱鬧舉行近萬人參加

▲農水署長蔡昇甫出席桃管處愛水健走。（圖／記者楊淑媛攝）

記者楊淑媛／桃園報導

農水署桃園管理處「111年愛水齊步走、農田樂悠遊、珍惜水資源」健走活動，17日於桃園新屋環境教育園區舉行，吸引9千民眾參加；參加民眾沿著水圳及灌溉溝渠，途經客家古厝及全台第一口的光電埤塘返回會場，路線總長約4.5公里，同時設有文創及客家美食攤位、精彩表演活動，展現田園風光及水圳埤塘多元特色。

出席活動的農水署長蔡昇甫、市長鄭文燦表示，桃園農田面積遼闊，是北部重要糧倉，市府也十分重視推廣水文化，不僅將水圳步道整建為綠色走廊，同時將埤塘轉型為生態公園，相關工作成果斐然，值得市民引以為榮。

鄭市長說，桃園台地開發史從清代到日治時期，靠著先民蓽路藍縷，努力開鑿水圳及埤塘。桃園埤塘數量最高達萬口，目前約2,800多口，市府與農委會、水利署攜手推動埤塘保存工作，桃園自升格後，增設逾50座埤塘生態公園，農委會亦推動埤塘包含內面工、環湖步道清整等工程，埤塘生態公園已成為桃園重要都市綠洲，並保留灌溉、水利、防災、滯洪等重要功能。

而新屋曾經良田萬頃，現在則仍是桃園市最好的綠色鄉鎮，此外，桃園農業博覽會也選在新屋舉行，累計吸引超過500萬人次造訪，如今農博基地也轉型為新屋環境教育園區，並舉辦許多富有觀光及環教的活動，非常適合親子造訪。

▲▼民眾沿著水圳及灌渠健走，路線總長約4.5公里。（圖／記者楊淑媛攝）

健走活動，也邀請到觀音區保障社區的布馬陣到場為起走儀式演出，包括立法委員黃世杰、市議員陳睿生、農田水利署署長蔡昇甫、農田水利署桃園管理處處長何明光、市府農業局長郭承泉、新屋區長姜義坤、八德區農會總幹事官游德，以及國民黨桃園市長參選人張善政競選團隊、民進黨市長參選人鄭運鵬、新屋區市議員陳睿生、市議員參選人邱文威均到場參加，場面熱絡。