農水署攜手環保署跨域合作　布設智慧水質感測器保護灌溉水質

▲農水署攜手環保署跨域合作保護灌溉水質。（圖／農水署提供）

記者楊淑媛／桃園報導

灌溉用水的維護與管理，首要加強防污把關。農委會農田水利署為強化農田水利管理，守護糧作灌溉用水安全，110年起與環保署攜手合作，陸續在農水署高雄、彰化、臺中、桃園等管理處的重點區域，共同布設58處智慧水質感測器，強化灌溉水質監測面積約達1,102公頃，31日於農水署桃管處舉辦灌溉水質跨域合作成果分享會。

農水署副署長陳衍源表示，農委會相當重視農業灌溉用水的品質與安全，因為這攸關到人民的食安問題，所以農水署於109年10月1日成立後，便積極朝多元的方向思考與研究，如何更加有效與精準守護用水安全。並於110年起與環保署進行跨域合作，透過智慧水質感測技術的應用來監控並且維修灌溉用水的安全。

▲智慧水質感測器。（圖／桃管處提供）

陳衍源指出，近兩年來在環保署以及各縣市政府地方環保局、督察大隊與本署各管理處的相互協力，110年於高雄市岡山區成功查獲電鍍工廠繞流偷排未經處理之強酸廢水，有效遏止不肖業者對農業生產環境之危害行為；111年更是藉由雙邊擴大合作，針對臺中大突寮圳、詹厝園圳、彰化新圳等區域，藉由長時間追蹤灌溉水質連續變化，確認從過去44條高污染潛勢圳路，整體水質已趨相對穩定，最後2條圳經長期追蹤，更是達到解除列管條件。

由於水質即時監測技術已日益成熟，陳衍源說，再透過中央單位間跨域協調監測資源及布建量能，結合地方橫向聯繫與長期合作默契，利用自動化水質即時監測設備，可以突破傳統人工監測的限制。而針對各種偶發性水質污染案件，藉由即時判斷與處理，以及有賴各地方單位間的分進合擊，可有效防止污染擴大，創造出水質保護跨域合作的新展望。

▲布設於灌渠的智慧水質感測器。（圖／桃管處提供）

農水署強調，將持續深化跨機關間的合作，並透過擴大智慧水質感測器於灌溉水質監測之推廣應用，提升重點管理區域之監測能量、機動性及優化監測資源，並降低監測成本，為食用農產品安全做好把關。

今日灌溉水質跨域合作成果分享會，包括：農水署副署長陳衍源、環保署資訊處處長謝炳輝、桃園市水務局局長劉振宇、台灣水資源與農業研究院院長虞國興、農業工程研究中心董事長呂芳堅、農水署桃管處副處長謝清文等水利人士出席。