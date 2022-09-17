火車上有字「35Bㄚㄍㄉ」　眾人笑喊阿公店！神秘密碼意思曝光

▲火車上的神祕注音引起原PO的好奇心。（圖／翻攝自●【爆廢公社二館】●）

網搜小組／鄺郁庭報導

「每天搭火車上下班，今天剛好看到，一直很好奇上面的注音。」一位女網友在臉書「●【爆廢公社二館】●」貼出照片，只見她拍下台鐵一截運送車，車身上印有「35Bㄚㄍㄉ」等字，納悶到底是什麼意思。一票人歪樓狂猜，「35B阿公店？」「Agoda？」結果，話題成功釣出內行人，專業解答這些神祕密碼。

這位女網友貼出照片，可以看到黑色車廂外面有一行「35Bㄚㄍㄉ 2016」的字樣，就有人在留言處猜猜樂，「阿公店」、「阿哥大」、「當然是『阿哥的』啊！還用問」、「2016年開幕35B 阿公店，一節2000」、「找住宿？Agoda」、「舅舅的（台語）」、「我以為阿公店。」還有網友笑呼，這根本就是「火星文的始祖。」

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▲許多人一看到「ㄚㄍㄉ」秒喊「阿公店」。（圖／翻攝自●【爆廢公社二館】●）

在一片歪樓留言中，則有不少內行人解答，「台鐵國音電碼，單純方便台鐵人分辨車型用途等等資訊」、「國音電碼，第一個注音為車種，第二個為載重、第三個為構造，組合起來是35噸大型石碴車。」原來上面印的英文數字甚至注音符號，都宛如車子的身分證號。

還有網友詳細解說，「ㄚ：石渣車、ㄍ：35噸、ㄉ：較大。第一個注音代表貨車種類，第二個注音代表噸重，第三個注音代表特殊形式，有時候會有第四個注音符號。左邊的阿拉伯數字與英文字的組合，和右邊注音符號也是一樣的意思，數字表示噸重，英文字就是車種，B就是ballast的縮寫，也就是這個貨車是專門載運軌道上的道渣（或稱石渣）。」

據悉，台鐵國音電碼得追溯到國民政府遷台，當時研發是為替代日本假名的電報碼，由這些密碼了解列車用途及重量，不管是列車車輛或是車站名，都有專屬編碼，可以組合出數千種，甚至也曾編列成冊。以前台鐵員工還得硬背，不過隨時間演變，也從注音到英文版，現在可能只有老台鐵人才知道這些注音編碼了。