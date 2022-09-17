　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

管中閔深夜訴苦「感到悲痛」！學生蓋報修樓吐槽：宿舍水深火熱

▲▼ 台大校長管中閔宣布不續任。（圖／記者許敏溶攝）

▲台大校長管中閔。（圖／記者許敏溶攝）

記者閔文昱／綜合報導

台灣大學校長管中閔經常用個人臉書帳號「CM Kuan」在台大交流臉書社團「NTU台大學生交流板」留言，引起學生湧入和他互動，不過他近日卻PO文感嘆，自己在椰林大道站了10分鐘，經過了上百名學生卻只有2人跟他打招呼，「感到悲痛」。對此，不少學生卻不領情吐槽，甚至藉此反映校內設備問題，引發關注。

管中閔16日凌晨在「NTU台大學生交流板」發文表示，他當天中午12點在椰林大道傅鐘旁等人，前後10分鐘，那時候路過的學生超過上百名，結果只有2名同學和自己打招呼。該景象也讓他hashtag直呼「感到悲痛」，並希望學生之後如果有看到他，「可以和我揮揮手嗎？」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲管中閔PO文訴苦，意外引發學生吐槽。（圖／翻攝自Facebook／NTU台大學生交流板）

▲管中閔PO文訴苦，意外引發學生吐槽。（圖／翻攝自Facebook／NTU台大學生交流板）

貼文一出，馬上吸引不少台大學生關注，其中有學生直言，「校長好，您在傅鐘旁邊等人10分鐘就能完成，我們在計中（計資中心）等10分鐘還印不出我們的作業，希望校長可以去跟計中揮揮手」、「計中還在睡呢」。

另外也有學生抱怨「校長早，同學的宿舍網路已經斷線18小時了，動用5個台大生還是沒辦法解決，水深火熱、民不聊生」、「宿網斷線、計中不能印、校內汽車和貨車超速然後刷行人卡、放任違停，校長還在這邊打不打招呼，是出來搞笑嗎？」、「網路連不上、計中印不出來，如果跟管校長請安就會解決的話，我每天都到校長室跟您皇后吉祥」。

事實上，管中閔去年12月就曾在該社團發文自嘲，「大家早，該起來了」，「平常行經校園，路上都沒人理我，若知道這個版上有這麼多人跟我打招呼，我早就來了」，當時也吸引超過1.2萬人按讚，還有超過2600則留言，創下該社團內讚數新高。

►連假後低頭可見腳趾 凹背可看曲線的秘密

►讓毛小孩骨骼更健康的「紐沛Dr.好骨力口嚼錠」才399元！

ET快訊
KID公開寶寶性別！　派對現場曝光粉嗨爆
勃起硬度分4級　正常「摸起來像這水果」
劉德華曾曝「這輩子最後悔接演的片」　哽咽嘆：片酬花得不安心
查爾斯「幽會卡蜜拉」呻吟喊：想當你的棉條　鹹濕對話全錄下

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

管中閔深夜訴苦「感到悲痛」！學生蓋報修樓吐槽：宿舍水深火熱

首批「莫德納次世代疫苗」抵台！80.4萬劑估24日起配送

OL讀英文遭同事嗆「老了才唸書」！網友反讚：這樣很好啊

點宵夜竟打開「潘朵拉盒子」！妹子淚斷5年情：一切都回不去了

台灣2020年至今「沒有颱風登陸」　恐首次創下新紀錄

佛心早餐店！她挑這時間進去只花20元　網笑：難怪每天遲到

比借錢不還更狠！黑心律師曝友人「1句話」超傷：發誓再也不借

他問老鳥上班都不帶背包？一眨眼就消失　內行人：必備技能

下車「卡片餘額負數」被司機要求補錢　大批苦主湧入狂喊被騙過

老公吵著要PS5遊戲機！　妻用這台「骨董電玩」秒征服

2年輕人控客運危險駕駛　問：願10萬買斷影片嗎？

祭祖是兒子還是媳婦的事　開明婆婆分享觀念網讚爆

老人家也能練搏擊！　68歲陳時中上場格鬥

男友親手料理寵爆女友❤　「色香味俱全」廚藝超精湛

iPhone 14開賣人爆多　店員嗨倒數迎接頭香！

男為拍照「背起瀕危綠蠵龜」　被罵翻還辯：想和牠交朋友

神旺飯店15日熄燈！　員工擁抱落淚：謝謝光臨

巨蜥「被狗嚇到」緊抱電線桿　汪飼主急叩救援：怕牠觸電

長沙大廈大火

撞擊瞬間曝光！名醫王群光「紅燈過馬路」　遭機車猛撞送醫不治

管中閔深夜訴苦「感到悲痛」！學生蓋報修樓吐槽：宿舍水深火熱

首批「莫德納次世代疫苗」抵台！80.4萬劑估24日起配送

OL讀英文遭同事嗆「老了才唸書」！網友反讚：這樣很好啊

點宵夜竟打開「潘朵拉盒子」！妹子淚斷5年情：一切都回不去了

台灣2020年至今「沒有颱風登陸」　恐首次創下新紀錄

佛心早餐店！她挑這時間進去只花20元　網笑：難怪每天遲到

比借錢不還更狠！黑心律師曝友人「1句話」超傷：發誓再也不借

他問老鳥上班都不帶背包？一眨眼就消失　內行人：必備技能

下車「卡片餘額負數」被司機要求補錢　大批苦主湧入狂喊被騙過

老公吵著要PS5遊戲機！　妻用這台「骨董電玩」秒征服

真的太婆了！《出租女友》第三季製作確定...網：期待電影篇

普丁首度回應烏克蘭反攻：「不急於」完成軍事行動　看看怎麼結束

日本重啟免簽有望　首爾飛福岡機票價格飆漲

林明禎道謝「露出纖腰、美背」　辣變性感網紅跑場謝票

管中閔深夜訴苦「感到悲痛」！學生蓋報修樓吐槽：宿舍水深火熱

KD選擇離開勇士太傻？　ESPN名嘴：他肯定後悔了

國三學長廁所堵新生「不給菸就揍你」！家長買5條衝校門：出來拿啊

最身歷其境的戲院體驗！《墜》高空實景玩命拍攝　懼高症看到腳軟

死侍意外發現「大腸癌前兆」動刀保命！　醫嚴肅警告：沒在開玩笑

周玉蔻爆蔣家後代「不信蔣孝嚴父子血脈」　願提供毛髮做DNA比對

潤娥《黑話律師》哭戲「看到雞皮疙瘩」　李鍾碩金柱憲鬥智...他笑容超毛

生活熱門新聞

保夾1980元！「娃娃機店夾到Coach」他開盒傻眼

超多人愛傳！訊息配上「1表情符號」引眾怒

重陽節要發錢了　住這縣市爽領9千元

點宵夜竟打開潘朵拉盒子！妹子淚斷5年情

「冷凍水餃哪家最頂」內行推爆1家：不沾醬也超讚

台灣2020年至今無颱風登陸　恐創下新紀錄

阿伯捷運上把玩巨型玩具！網嚇：明顯是狠人

佛心早餐店！她挑這時間去只花20元

宜蘭女開霍爾的移動超跑趴趴走！在地人曝內幕

南瑪都挑戰強颱　挾雨彈「連炸3天」　

OL讀英文遭同事酸爆！網反讚：這樣很好

電線桿旁心碎一幕！網看懂他「心裡下大雨」

首批莫德納次世代疫苗抵台！預計24日起配送

巨乳妹回憶甩蜜蜂　「1動作」全場暴動！

更多熱門

相關新聞

林智堅碩士學位被撤銷！台大學生會說話了

林智堅碩士學位被撤銷！台大學生會說話了

新竹市前市長林智堅捲入論文風波，台大國發所的碩士學位遭到撤銷，隨後又退選桃園市長，改由立委鄭運鵬接棒參選，消息引起廣泛討論。對此，台大學生會、研究生協會13日晚間也為此發出共同聲明，絕對無法接受任何形式的抄襲和剽竊行為。

林智堅退選後　管中閔最新說法曝

林智堅退選後　管中閔最新說法曝

游淑慧批林智堅不懂台大校訓　曝「這3種」民進黨支持者失望

游淑慧批林智堅不懂台大校訓　曝「這3種」民進黨支持者失望

判定林智堅抄襲　管中閔說重話：傷害校譽

判定林智堅抄襲　管中閔說重話：傷害校譽

文大董事會補選　「這兩人」接任

文大董事會補選　「這兩人」接任

關鍵字：

管中閔

讀者迴響

熱門新聞

KID公開寶寶性別！派對現場曝光粉嗨爆

查爾斯幽會卡蜜拉鹹濕對話全錄下

當兵休假直擊女友滾床小王　滿地保險套

浩子罕見火大當場變臉！

勃起硬度分4級！正常「摸起來像這水果」

泰北高中師被資遣　侵入學校122次只為這件事

長沙電信大樓陷火海！室內「絕望視角」曝

小鬼黃鴻升離世2週年　峮峮低調PO照「天空符號」有洋蔥

保夾1980元！「娃娃機店夾到Coach」他開盒傻眼

「超想買珪藻土地墊」踩1下就乾！網抖：1成份超可怕

超多人愛傳！訊息配上「1表情符號」引眾怒

劉德華曾曝「這輩子最後悔接演的片」

女女同婚配偶12天狂約7男！他「下身赤裸」暴斃摩鐵

租約快到期！「房東1句話」他傻了　苦主+1

IU打破南韓23年紀錄！　粉絲興奮「見證歷史」

更多

最夯影音

更多
2年輕人控客運危險駕駛　問：願10萬買斷影片嗎？

2年輕人控客運危險駕駛　問：願10萬買斷影片嗎？
祭祖是兒子還是媳婦的事　開明婆婆分享觀念網讚爆

祭祖是兒子還是媳婦的事　開明婆婆分享觀念網讚爆

老人家也能練搏擊！　68歲陳時中上場格鬥

老人家也能練搏擊！　68歲陳時中上場格鬥

男友親手料理寵爆女友❤　「色香味俱全」廚藝超精湛

男友親手料理寵爆女友❤　「色香味俱全」廚藝超精湛

iPhone 14開賣人爆多　店員嗨倒數迎接頭香！

iPhone 14開賣人爆多　店員嗨倒數迎接頭香！

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【最高折200】喵汪月光趴

【最高折200】喵汪月光趴

毛孩月光趴踢來囉！9/1-9/30毛毛商城滿額最高折200，單筆999元以上再送50元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面