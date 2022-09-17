管中閔深夜訴苦「感到悲痛」！學生蓋報修樓吐槽：宿舍水深火熱

▲台大校長管中閔。（圖／記者許敏溶攝）

記者閔文昱／綜合報導

台灣大學校長管中閔經常用個人臉書帳號「CM Kuan」在台大交流臉書社團「NTU台大學生交流板」留言，引起學生湧入和他互動，不過他近日卻PO文感嘆，自己在椰林大道站了10分鐘，經過了上百名學生卻只有2人跟他打招呼，「感到悲痛」。對此，不少學生卻不領情吐槽，甚至藉此反映校內設備問題，引發關注。

管中閔16日凌晨在「NTU台大學生交流板」發文表示，他當天中午12點在椰林大道傅鐘旁等人，前後10分鐘，那時候路過的學生超過上百名，結果只有2名同學和自己打招呼。該景象也讓他hashtag直呼「感到悲痛」，並希望學生之後如果有看到他，「可以和我揮揮手嗎？」

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▲管中閔PO文訴苦，意外引發學生吐槽。（圖／翻攝自Facebook／NTU台大學生交流板）

貼文一出，馬上吸引不少台大學生關注，其中有學生直言，「校長好，您在傅鐘旁邊等人10分鐘就能完成，我們在計中（計資中心）等10分鐘還印不出我們的作業，希望校長可以去跟計中揮揮手」、「計中還在睡呢」。

另外也有學生抱怨「校長早，同學的宿舍網路已經斷線18小時了，動用5個台大生還是沒辦法解決，水深火熱、民不聊生」、「宿網斷線、計中不能印、校內汽車和貨車超速然後刷行人卡、放任違停，校長還在這邊打不打招呼，是出來搞笑嗎？」、「網路連不上、計中印不出來，如果跟管校長請安就會解決的話，我每天都到校長室跟您皇后吉祥」。

事實上，管中閔去年12月就曾在該社團發文自嘲，「大家早，該起來了」，「平常行經校園，路上都沒人理我，若知道這個版上有這麼多人跟我打招呼，我早就來了」，當時也吸引超過1.2萬人按讚，還有超過2600則留言，創下該社團內讚數新高。