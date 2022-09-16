密室逃脫救災體驗　黃偉哲真的「震」撼到！

▲2022台南健康嘉年華16日於大台南會展中心開跑，市長黃偉哲參加開幕活動及巡視消防局設置的「密室逃脫-救災體驗館」。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

2022台南健康嘉年華16日於大台南會展中心開跑，市長黃偉哲參加開幕活動及巡視消防局設置的「密室逃脫-救災體驗館」時表示，9月21日是國家防災日，因此9月份是地震防災教育最重要月份，請市民在地震發生當下，立即「趴下、掩護、穩住」就地避難，躲在桌下或是牆角形成防護屏障，以免被掉落物品砸傷。

黃偉哲市長除體驗現場消防活動外，也希望參觀民眾一定要來「震撼」一下，學習體驗地震避難及火場逃生的常識。

消防局局長李明峯表示，中國四川省甘孜州瀘定縣9月5日中午12時52分發生規模6.8地震，強震發生後當地1家酒店倒塌，1名女子受困躲在辦公桌下幸運獲救，證實了地震初期避難的重要性。再次提醒市民朋友，平時應固定好家具，與家人做好家庭防災計畫，並準備好符合自己需求的「緊急避難包」，地震來臨時，謹記抗震保命三步驟，才能有效降低傷亡，保護自己與家人生命安全。

據統計2021年台南市抗震保命三步驟實際參與演練的人數為436535人，佔台南市人口數23.4％，演練人數仍有待提升；2022台南健康嘉年華，消防局在會場大舞台旁設置了「密室逃脫-救災體驗館」，體驗關卡有「地震避難3步驟」、「住警器體驗宣導」、「滅火器操作」、「濃煙體驗」、「CPR+AED操作體驗」等項目，未來還有9月17日(星期六)至9月19日(星期一)免費開放體驗，歡迎市民前來參觀學習，共同提升防災意識。