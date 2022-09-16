渣男偷拍性愛片勒索護理師　扮「飯店少東」逼女掏7萬...最終下場曝

▲愛情騙子呂男以恐嚇、欺騙等方式詐取2名女子的錢財。（示意圖，無關本案／免費圖庫pexels）

記者翁子皓／高雄報導

高雄呂姓男子在網路上認識一名護理師小花（化名），兩人發生性行為，不料呂男竟威脅對方付出錢財，否則將公布性愛影片，還假扮成渡假飯店的少東，從另名女子身上騙到7萬元。高雄地院開庭審理，法官依恐嚇罪判處呂男有期徒刑7個月，另依詐欺罪判有期徒刑4月，可易科罰金。呂男並未上訴，全案確定。

判決書指出，呂男2020年4月間在網路認識護理師小花，雙方合意發生性行為後，呂男竟以訊息恐嚇小花「妳在哪當護士我也知道，妳要是想出名我幫妳，我就把妳做愛的對話、過程讓大家看，讓大家開開眼界，需要我幫妳PO到社團嗎？妳馬上匯5萬給我，我就馬上刪除資料，用好就好聚好散，以免夜長夢多」。小花內心非常害怕，竟真匯款5萬元給呂男。

呂男還假裝成某渡假飯店的少東，自稱經營3間渡假飯店，在交友軟體上認識另名女子「小芬」（化名），之後邀請對方陪伴他旅遊8天7夜，還告訴對方自己是名人，不料當小芬把呂男的照片發送給多名朋友後，呂跳出來指責小芬侵害他的肖像權，要她支付7萬元和解，更過分的是，之後呂男藉故離開，根本沒有付清遊玩的費用，還將小芬的聯絡方式刪除。

高雄地院法官認為，呂男不以正途賺錢，分別對兩名女子以恫嚇、欺騙的方式詐取財物，所為實有不該，依恐嚇罪判呂男有期徒刑7月，另依詐欺罪判他有期徒刑4月，可易科罰金。呂男未上訴，全案確定。