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1女7男無碼照曝光！北市公布酒駕累犯　她「酒測值1.16」名單內最高

▲台北市政府111年第8次公布，首見女性酒駕累犯，酒測值更為名單內最高，高達每公升1.16毫克。（圖／翻攝自台北市交通局酒駕累犯公布專區）

▲台北市政府111年第8次公布，首見女性酒駕累犯，酒測值更為名單內最高，高達每公升1.16毫克。（圖／翻攝自台北市交通局酒駕累犯公布專區）

記者莊智勝、戴若涵／台北報導

台北市交通事件裁決所（以下簡稱裁決所）依據酒駕新規，第8次公告酒駕累犯計有8名，公布的照片經洽台北市警方提供取締影像取得現場照片。其中郭健智為累犯3次，按前次所處罰鍰金額加罰新台幣9萬元；而公佈名單中也首次見到女性，且酒測值輾壓眾人，高達1.16mg/L。

酒駕新規於3月31日上路，針對屢次酒駕或拒測違規再犯者，自108年7月1日起算，於10年內第2次累犯，駕駛機車處罰鍰新台幣9萬元、駕駛汽車處罰鍰新台幣12萬元，酒駕累犯第3次以上者按前次所處罰鍰金額加罰新台幣9萬元；拒測第2次者處罰鍰新台幣36萬，拒測第3次以上者按前次所處罰鍰金額加罰18萬，並得公布酒駕累犯的姓名、照片及違規事實，並吊銷駕駛執照3年及參加道安講習，另處分吊扣該汽機車牌照2年。

台北市第8次公告酒駕累犯名單有8名，包括累犯3次一名，累犯2次7名，共7男1女，公布名單中首次見到女性，為吳美慧於台北市萬華區萬大路被查獲，酒測值更高達每公升1.16毫克，為一干酒駕犯中，被逮獲時酒精濃度最高者。

而裁決所累計已公布8次酒駕累犯名單，共計23名，年齡介於18-60歲，主要年齡分布在41-59歲(78%)；其中22名男性(96%)，1名女性(4%)；駕駛機車酒駕12件(52%)，駕駛汽車酒駕11件(48%)；累計罰鍰收繳167萬元，最高21萬元。裁決所提醒市民，如酒測值達0.25mg/L以上即涉公共危險罪，警方依規定移送司法機關辧理。

台北市111年第8次公告酒駕累犯名單計有8名，分別計有累犯3次1名及累犯2次7名，名單如下

累犯3次：

郭君第1次酒駕於108年11月13日駕駛機車在本市忠孝橋遭攔停，第2次酒駕於109年10月2日駕駛機車在本市忠孝西路遭攔停，復於111年4月10日駕駛汽車在本市環河南路被警方攔下開單(酒測值0.32)。

​累犯2次：

陳君第1次酒駕於110年12月29日駕駛汽車在環河南路遭攔停，復於111年6月21日駕駛汽車在本市環河南路被警方攔下開單(酒測值0.18)。

​李君第1次酒駕於111年2月15日駕駛機車在西園路遭攔停，復於111年7月5日駕駛汽車在本市西園路被警方攔下開單(酒測值0.23)。

陳君第1次酒駕於110年11月21日駕駛汽車在新北市淡水區淡金路遭攔停，復於111年7月5日駕駛汽車在本市汀洲路被警方攔下開單(酒測值0.24)。

​吳君第1次酒駕於110年9月25日駕駛汽車在新北市中和區中興街遭攔停，復於111年4月4日駕駛機車在本市萬大路被警方攔下開單(酒測值1.16)。

​薛君第1次酒駕於111年2月28日駕駛機車在新北市板橋區民生路遭攔停，復於111年4月7日駕駛機車在本市西藏路被警方攔下開單(酒測值0.36)。

​李君第1次酒駕於108年9月2日駕駛汽車在本市木柵路遭攔停，復於111年4月13日駕駛汽車在本市政大一街被警方攔下開單(酒測值0.15)。

​陳君第1次酒駕於110年12月25日駕駛機車在本市民權西路遭攔停，復於111年4月22日駕駛機車在本市台北橋被警方攔下開單(酒測值0.17)。

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