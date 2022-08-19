新法上路5個月！全台「酒駕累犯高清照」公布383人　這縣市最多

▲為遏止酒駕，交通部今年3月31日起實施酒駕新法上路，其中，累犯者得公布姓名照片，且照片不打馬賽克。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

為遏止酒駕，交通部今年3月31日起實施酒駕新法上路，其中，累犯者得公布姓名照片，且照片不打馬賽克，「高清照、全名」都公布。根據公路總局統計，截至8月11日，六都中以桃園市公布57件最多，其次為高雄市51件，接著為台中市45件，另非六都總計公布176件，合計383件。

▲▼全台近5年歷月酒駕案件導致死亡數據。（圖／道安資訊查詢網）

自酒駕新法上路之後，各縣市不手軟，陸續公布酒駕累犯「無碼高清照」以及「全名」，根據公路總局最新統計，自3月31日起截至8月11日，六都部分公布案件數，分別為台北市16件、新北市21件、桃園市57件、台中市45件、台南市17件、高雄市51件；非六都部分由公路總局所屬監理所公布，統計176件，合計383件。

▲酒駕累犯高清照統計。（圖／記者賴文萱製圖）

▲▼桃園、高雄公佈酒駕累犯高清照數量，排名第一、二名。（圖／桃園市政府交通局、高雄市政府交通局提供）

在這波統計之中，六都部分公布酒駕累犯數量中，以桃園市57件最多，其次為高雄市51件，接著為台中市45件。不過，每個縣市公布的高清照，新舊、清晰程度就不同，先前就有台中市議員批評台中公布的當事人照片，很多都是幾十年前的黑白大頭照，直言「照片連當事人家屬都認不出來，效果勢必打了不少折扣。」

▲台中公布酒駕累犯姓名、照片，但遭市議員批評，「連家屬都認不出來。」（圖／台中市交通局提供）

另在新竹市也曾發現過，一名酒駕累犯曾姓男子僅被公布姓名、違規日、違規時間地點與違規事實等資料，並無個人照片。原來曾男不僅酒駕，同時還無照駕駛，但監理單位資料庫根本無檔可查，才讓曾男鑽了現階段酒駕新法的「BUG」。

▲酒駕累犯高清無碼照獨漏他，「隱藏BUG」監理所也無奈。（圖／翻攝新竹區監理站網站）

對於部分縣市公布的「無碼高清照」效果不佳，公路總局官員透露，並無特別規定公布照片的新舊、清晰程度，主要是因為照片取得不易，若無適合照片，基本上就會採用駕照上的照片。

▲▼今年1-6月全國取締酒駕違規及移送法辦件數統計。（圖／台灣酒駕防制社會關懷協會官網）

觀察今年酒駕修法，今年4月份酒駕事故件數為556件，5月份615件，較去年4月份729件，5月份647件，顯見4月份較去年同期減少了173件（-23.7%%），5月份較去年同期減少了32件（-4.95%），然而是否真能遏止酒駕，後續成效仍得繼續觀察。

不過，在這波統計之中，台灣酒駕防制社會關懷協會發現，截至8月10日為止，全國公布352名酒駕累犯名單，酒駕達3次與以上的酒駕者高達54位，其中，無照駕駛者竟高達89位。

協會直言，酒駕累犯同時伴隨無照駕駛佔總數25%，等於「4位酒駕累犯就有1位無照駕駛」，皆為先前因酒駕遭吊銷或吊扣駕照，或是緣於其它交通違規事由。

▲台灣酒駕防制社會關懷協會發現，截至8月10日為止，全國公布352名酒駕累犯名單，酒駕達3次與以上的酒駕者高達54位，其中，無照駕駛者竟高達89位。（圖／記者林悅翻攝）

進一步分析酒駕累犯既然無照，為何繼續酒駕？協會指出，這類酒駕累犯常呈現：1.無守法觀念，2.僥倖心態，3.無同理心，4.酒精使用疾患的高風險群，加上5.無照駕駛罰則太輕。

依據交通管理處罰條例，「無照駕駛處以新臺幣6,000元~1萬2,000元以下罰鍰，並當場禁止其駕駛。」交通部統計每年高達25.6萬件無照駕駛，因為無照罰則太低，因此酒駕累犯寧可挑戰公權力，也要無照違法上路。協會認為，無照駕駛的罰則，也必須提高罰金，從嚴處罰，才有可能杜絕無照駕駛加上酒駕的亂象。