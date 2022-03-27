罰不怕！高雄男「第9次酒駕」又被抓　這次法院判他關10個月

▲高雄男第9次酒駕被抓，這次被判要關10個月。（示意圖／記者陳宏瑞翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

高雄一名50多歲的謝姓男子去年因騎機車闖紅燈遭攔查被抓到酒駕，而警方一查他的前科紀錄傻眼發現，這已是他第9次酒駕犯行，且酒駕服刑才剛出獄2個月又犯。經橋頭地院審理，依不能安全駕駛動力交通工具罪，處有期徒刑10月，可上訴。

根據判決指出，謝男有多次酒駕前科紀錄，去年10月26日下午5點多，他騎車行經彌陀區中正路與鹽港一路路口時，因闖紅燈遭攔查，警方發現他散發酒氣，測得酒測值為每公升0.26毫克。

▲謝男有多次酒駕前科，且才剛服刑完畢2個月又再犯。（圖／記者賴文萱翻攝）

而警方一查謝男的前科紀錄傻眼發現，這已經是他第9次酒駕，且去年8月才剛酒駕服刑完畢2個月而已，沒想到短時間內又再犯，根本關不怕。

橋頭地院審理認為，謝男有多次酒駕前科，機車駕照也因酒駕被吊銷，沒想到他無視此事，仍於酒後貿然騎車上路，顯見其漠視一般往來公眾及駕駛人的用路安全，也欠缺守法意識。

另考量謝男在警詢及偵查中始終否認犯行，直到法院審理中才坦承犯行的態度，依不能安全駕駛動力交通工具罪，累犯，處10個月有期徒刑，可上訴。