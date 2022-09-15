陸國務院再核准建兩核電機組項目　2022年已10台機組獲批

▲大陸華龍一號核電機組併網發電。（圖／CFP）

記者魏有德／綜合報導

大陸國務院常務會議13日核准已列入規劃、條件成熟的福建漳州二期、廣東廉江一期核電項目。據了解，甫通過的兩個核電項目各有兩台核電機組，使用第三代核電技術，總投資約為200億元人民幣（約880億元新台幣），代表上述4台核電機組總投資將高達800億元人民幣（約3520億元新台幣）。

▲中核集團漳州核電2號機組工程。（圖／翻攝澎湃新聞）

《第一財經》報導，福建漳州二期、廣東廉江一期核電項目分別屬於中核集團和國家電投集團，各有兩台核電機組。漳州二期使用的是「華龍一號」三代核電技術，廉江一期則使用CAP1000三代核電技術。

這次通過的准建核電機組項目是大陸國務院在2022年內第二次核准新項目。前一次是在2022年4月20日，對經過多年準備和全面評估審查、已納入國家規劃的浙江三門、山東海陽、廣東陸豐三個核電新建機組項目予以核准。

也就是說，自2022年起，已有5個新項目、總計10台核電新機組獲得核准。查閱歷年核電項目核准數據顯示，2022年是繼2008年的14台機組獲批後，十餘年來核電核准速度和數量最高的一年。

漳州核電廠位於雲霄縣列嶼鎮，1、2號機組已於2019年10月、2020年9月開工建設。二期項目3、4號機組為擴建工程，與前兩台機組一樣採用「華龍一號」三代核電技術，單台機組額定電功率為1212MW，單機建設工期為58個月。

廣東廉江核電則是新開發的核電廠址，擬規劃建設6台百萬千瓦級壓水堆核電機組，採一次規劃、分期建設，由國家電投集團所屬的國核湛江核電有限公司負責開發。一期工程1、2號機組位於廣東省廉江市車板鎮，擬建兩台CAP1000第三代先進壓水堆核電機組，單台機組的建設工期56個月。

截至2022年6月，大陸在運核電機組共54台，總裝機容量為5578萬千瓦，排名全球第三；在建及核准核電機組23台，持續保持全球第一；在運在建核電機組數為全球第二。核電以2%的電力裝機容量佔比，供應著大陸5%的發電量，核電裝機量或發電量佔比，均低於全球平均值。