擔心惡夢重演　恩恩爸嘆「全家不敢住新北！」侯友宜回應了

▲侯友宜出席新北市市政總質詢。（圖／記者許靖騏攝）

記者閔文昱／綜合報導

恩恩爸10日晚間與民進黨新北市長參選人林佳龍一同接受電視訪問，除了再度抨擊新北市府對國賠的回應，更透露「全家現在不敢在新北市過夜」，擔心新北市的緊急醫療救護會再發生類似81分鐘的等待問題。對此。新北市長侯友宜14日在市政總質詢時回應，尊重家屬的心情及感受。

民進黨新北市議員戴瑋珊14日在新北市議會總質詢，詢問侯友宜對於恩恩爸「不敢住新北」一事的看法。侯友宜表示，尊重家屬的心情及感受。另外，新北市府否決恩恩案國賠案是否有球員兼裁判的疑慮？侯友宜則強調，新北市警消、醫護人員都按照中央規定，全力以赴把事情做好，自己也尊重審議委員會的決議。

▲恩恩爸。（圖／記者莊智勝翻攝）

針對新北市府對於國賠議題的回應，恩恩爸10日受訪時表示，他覺得侯市府很無恥，回覆沒有重點，根本就是打官腔，他想知道的是，國賠審議委員會評議的內容是什麼，侯友宜市府開出什麼樣的條件給那些外聘的國賠委員去談？他進一步指出，市府發布的新聞稿比公文還要早，公文根本還沒完成，新聞稿就可以先發出來。

恩恩爸透露，全家現在不敢在新北市過夜，擔心新北市的緊急醫療救護會再發生類似81分鐘的等待問題。對此，同場的林佳龍則強調，未來當選新北市長，會比照在台中市府的經驗，建立以新北市為主體的緊急醫療網，並會協助重啟恩恩事件的行政調查，追究涉及的政務官、事務官責任。

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