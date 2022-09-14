小三開打正宮互告！老公「居中斡旋」搞定和解　結果她忘了撤告

▲法院雖然沒有收到被害人撤告狀，但調查後相信被害人已原諒，因此給予被告緩刑機會。（示意圖／pixabay）

記者劉昌松／台北報導

朱姓女子疑因不滿被指為小三，登門找林姓正宮吵架，雙方發生肢體衝突，事後互相提告傷害、妨害名譽，經林女的丈夫居間協調和解，朱女撤回告訴，卻被依傷害罪犯處拘役40天，這才發現林女在疫情期間急於返回大陸，忘了撤告，朱女趕緊上訴求情，台北地院法官調查後，相信朱女已經獲得原諒，給予緩刑2年機會，朱女才免於坐牢或易科罰金。

檢警調查，朱女是在2021年4月3日上午8點左右，突然跑到林女住處，彼此叫罵並大打出手，朱女在暴怒之下，徒手把林女左手臂、膝蓋、小腿等處打到挫傷，肩關節、腕部等處扭傷，朱女離開後，傷痕累累的林女憤恨難平而報警提告，隨後在5月就出境，沒再回台。

因朱女坦承犯行，被起訴後，一審法官以簡易判決處刑，依傷害罪朱女拘役40天，得易科罰金4萬元，朱女收到判決書才發現事情大條，趕緊上訴向法院表示，「我與林女互毆且有互相提告，然事後已講好互相撤回告訴，我已撤回告訴，但林女疫情無法工作而急於返回大陸照顧家人，方未及撤回告訴」，希望法院能斟酌輕判。

二審合議庭詢問林女丈夫，確認朱林2女，已透過林女丈夫居間協調，達成和解，要相互撤回告訴，但林女撤告前就因疫情而匆忙離境，考量朱女其實已經獲得林女得原諒，認為刑罰暫不執行比較好，因此給予緩刑2年，以啟自新。