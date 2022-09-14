周玉蔻警告他：約束蔣萬安！　否則公開「飯店開房間醜聞」

▲媒體人周玉蔻向蔣孝嚴喊話「約束蔣萬安！」（圖／記者黃哲民攝）

記者邱晟軒／綜合報導

周玉蔻對幹慈濟戰火愈演愈烈！周玉蔻今（14日）不滿批評慈濟言論被指和台北市長參選人陳時中有關聯，公開向蔣孝嚴喊話，要他約束好兒子蔣萬安，否則要把「晶華飯店開房間、寫字條承諾和太太黃美倫離婚的醜聞真相」搬上檯面。

慈濟慈善事業基金會執行長顏博文近日透露採買疫苗過程內幕，稱政界、工商業界大老曾提醒「別浪費力氣」，引發外界質疑政府卡買疫苗。對此，周玉蔻砲轟慈濟是「中共自己人」，更痛斥「一般社會大眾為什麼也要儍儍的被牽著鼻子尊呼證嚴法師為『上人』？」

對於周玉蔻的言論，蔣萬安在臉書發文質疑，為何1萬名同胞染疫逝世後，陳時中可以繼續被造神，在全球救人的慈濟人卻被污辱？為何買不到疫苗的陳時中可以選市長，洽購500萬劑疫苗的慈濟執行長卻被出征？是多大的利益，值得民進黨鋪天蓋地的抹黑慈濟？是多大的壓力，讓慈濟忍耐一年、捐完疫苗後才敢講真話？是多大的慈悲，讓證嚴法師被名嘴、網軍羞辱仍不發一語？

▲蔣萬安不滿慈濟被批評。（圖／記者屠惠剛攝）

資深媒體人周玉蔻今天在臉書澄清針對慈濟的批評言論和陳時中無關並表示，「警告乳臭未乾的蔣萬安，本人對慈濟的評論與台北市長候選人陳時中無關，請停止胡亂攀扯！並正告蔣萬安的父親蔣（原姓章）孝嚴，約束好你那不長進、沒出息的兒子！」

周玉蔻對蔣孝嚴喊話，若蔣萬安再惹翻我，「你當年晶華飯店開房間，寫字條承諾和太太黃美倫離婚的醜聞真相，緋聞女主角等，一一搬上枱面！本人寫了一本為章亞若扶正身分的『蔣經國與章亞若』一書，所得版稅除了捐贈一部分給靈糧堂，其他全部贈予你們蔣孝嚴母系章家居住中國親友！」

周玉蔻說，「蔣孝嚴，你兒子打選戰是你家的事，造謡生非栽贓到我本人，敬請三思！蔣孝嚴，我是你家恩人，恩將仇報，天打雷劈。」